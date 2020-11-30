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Güncel

Bakan Çavuşoğlu, NATO toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağı duyuruldu.

DHA30 Kasım 2020 Pazartesi 09:50 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:50
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Covid-19 salgını nedeniyle video telekonferans yöntemiyle 1-2 Aralık'ta gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na iştirak edecektir. Toplantıda İttifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi amacıyla başlatılan NATO 2030 Değerlendirme Süreci ile Avrupa-Atlantik bölgesindeki durumun ele alınması; NATO’nun gündeminde bulunan diğer konuların yanı sıra Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve geniş Karadeniz bölgesindeki son gelişmelerin istişare edilmesi öngörülmektedir" denildi.

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