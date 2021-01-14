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Güncel

Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'daki resmi temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Sindh eyaletinin Başbakanı Murad Ali Şah'la görüştü.

AA14 Ocak 2021 Perşembe 14:51 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 14:51
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Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosluğu binasının inşasında desteklerinden dolayı Şah'a teşekkür etti.

Çavuşoğlu, "Karaçi, Türk yatırımları için giriş kapısıdır. Ekonomideki tecrübelerimizi aktarmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Sindh eyaleti valisi İmran İsmail'le de görüştüğünü aktaran Çavuşoğlu, başkonsolosluk binasının inşasına sağlanan destek için teşekkürlerini ilettiğini belirterek, "Türk Maarif Vakfı Sindh'te 6 okulu başarıyla idare ediyor ve yenilerini de açmaya hazır. Eğitim alanındaki iş birliğimiz devam edecek." mesajını verdi.

Sindh Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise görüşmede ticaret, yatırım, bilim ve teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında karşılıklı iş birliğinin ele alındığı kaydedildi.

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