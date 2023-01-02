Bakan Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya temasları çerçevesinde devlet başkanlığı görevini devralan Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin töreninin ardından dünyaca ünlü futbolcu Pele için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Vila Belmiro Stadyumu'ndaki müzeyi de ziyaret eden Çavuşoğlu, Pele'nin 19 yıl formasını giydiği Santos Futbol Kulübü'nün Başkanı Andres Rueda'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının taziyelerini iletti.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 29 Aralık'ta tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitiren Pele için doğduğu Santos kentinde bulunan Vila Belmiro Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi. Pele'nin cenazesi yakınları ve hayranlarının ziyaret etmesi için 24 saat boyunca statta bekletilmesinin ardından yarın toprağa verilecek.