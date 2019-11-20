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Bakan Çavuşoğlu sert konuştu: İkiyüzlü tutumun yeni bir örneğidir

Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sassoli'nin attığı Twitlere tepki gösterdi. Çavuşoğlu'Başkanı’nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB’nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir.' ifadelerine yer verdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bugün Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ile bir araya geldi.
 
Görüşmeden dakikalar sonra şahsi hesabından paylaşımlarda bulunan David Sassoli, "Bugünki görüşmede Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Türkiye'nin operasyonunu kınadım. Bölgenin istikrarını ve güvenliğini baltalayan kabul edilemez bir uluslararası hukuk ihlalidir. Savaştan kaçan insanların siyasi kazanım için kullanılması veya AB'ye baskı yapılmasının kabul edilemez olduğunu açıkça vurguladım. Türkiye'nin doğu Akdeniz'deki kaçak sondaj çalışmaları konusundaki meselesini gündeme getirdim. Son olarak ikimiz de göç ve terörle mücadele gibi ortak zorluklarımıza çözüm bulmak için diyaloğun gerekli olduğu konusunda hemfikir kaldık." ifadelerine yer verdi.
 
ÇAVUŞOĞLU'NDAN SERT TEPKİ
 
Sassoli'nin paylaşımlarından sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB’nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir. Avrupa halklarını temsil eden birinin AB kurumunda yapılan görüşmenin içeriğini çarpıtarak vermesinden hicap duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

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