Bakan Çavuşoğlu: Şimdi modern İpek Yolu'nun zamanı

AA 16 Temmuz 2021 Cuma 13:13 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 13:13

Çavuşoğlu, Özbekistan'ın ev sahipliği yaptığı "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansın genel oturumunda konuştu.

Özbekistan'ı ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i bu vizyoner girişimi için tebrik eden Çavuşoğlu, sıcak Özbek misafirperverliği ve Türkiye'yle köklü bağlarının varlığı dolayısıyla kendisini burada her zaman evinde gibi hissettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "bağlantısallığın" yeni moda bir kelime olduğunu ancak her zaman ticaretin, refahın ve etkileşimin önemli bir faktörü olduğunu belirterek, "İpek Yolu'nun yüzyıllardır bölgemiz için ne anlama geldiğini hatırlayın. Şimdi, modern İpek Yolu'nun zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

- "DAHA FAZLA BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Büyük fırsatlar olduğunu ancak beraber yürüyerek zorluklarla başa çıkılması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "İlk olarak daha fazla bölgesel iş birliğine ihtiyacımız var. Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Pakistan ve Türkiye'yi içeren üçlü mekanizmaları teşvik ederek üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Türk Konseyi de umut verici bir bölgesel iş birliği modeli olarak ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in Birleşmiş Milletler (BM) Orta Asya bağlantı merkezi önerisini de memnuniyetle karşıladığını vurgulayarak, Türkiye'nin "Yeniden Asya" girişiminin de bölgeler arası daha fazla bağlantı ve iş birliğini savunduğunu söyledi.

İkinci olarak altyapıya daha fazla yatırım yapılması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Asya-Pasifik bölgesinin her yıl altyapı için 1,7 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyacı var. Türkiye, çoğu kamu-özel sektör ortaklığıyla 15 yılda 100 milyar dolar değerinde 100'e yakın projeyi tamamladı." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Orta Koridor'a yönelik bu yatırımlar sayesinde Avrupa ile Asya arasındaki bağlantının arttığına dikkati çekti.

- "BARIŞ SÜRECİNE KATKILARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Son olarak güvenlik sorunlarının ele alınması gerektiğine ve Afganistan'daki kötüleşen duruma dikkati çeken Çavuşoğlu, "Afganistan'da barış olmadan kıtamızda gerçek bir barıştan söz edemeyiz. Barış sürecine katkılarımızı sürdüreceğiz. Afgan kardeşlerimizin iyiliği için Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini ve yönetimini sürdürmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra Zengezur Koridoru üzerinden bağlantı için yeni fırsatlar ortaya çıktığını belirterek, bunun Kafkasya'daki normalleşme için de hayati önem taşıdığını vurguladı.

Geçmişte Orta Asya'nın büyük güçlerin rekabet alanı olduğunu hatırlatan ve bunun tekrar yaşanmasına izin verilmemesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Bölgenin birbirine bağlı bir ekosisteme ihtiyacı var. Bunun tek yolu, gelişmiş bağlantı yoluyla bölgesel iş birliğini teşvik etmektir." dedi.