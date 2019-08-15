Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin oyalama taktikleri geçerli olmayacaktır
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, '(ABD ile güvenli bölge mutabakatı) ABD'nin oyalama taktiği geçerli olmayacaktır.' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'daki basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarında satır başları:
(ABD ile güvenli bölge mutabakatı) Henüz detaylandırılması gereken birçok konu var.
Türk İHA'ları bölgede uçuşlara başladı, gözlem noktaları da olacak, birlikte devriyeler gezilecek, amaç güvenli bölgenin oluşturulması ve güvenli bölgeden YPG/PKK'nın çıkarılması
Söylediğimiz ABD'nin bir oyalama taktiğinin geçerli olmayacağı. Maalesef Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar
ABD Başkanı Trump'ın 20 mil sözü var.
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