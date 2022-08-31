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Güncel

Bakan Çavuşoğlu, Süryani temsilcilerle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve ABD'deki Süryani toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

AA31 Ağustos 2022 Çarşamba 23:46 - Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizdeki ve ABD'deki Süryani toplumunun temsilcileri vatandaşlarımızla bir araya geldik." ifadesini kullandı.

EBU CENAH İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakan Yardımcısı Ramazan Ebu Cenah ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ebu Cenah ile görüştüğünü belirterek, "Libya'daki gelişmeleri ve seçim sürecini değerlendirdik." ifadesini kullandı.

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