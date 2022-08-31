Bakan Çavuşoğlu, Süryani temsilcilerle görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizdeki ve ABD'deki Süryani toplumunun temsilcileri vatandaşlarımızla bir araya geldik." ifadesini kullandı.

EBU CENAH İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakan Yardımcısı Ramazan Ebu Cenah ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ebu Cenah ile görüştüğünü belirterek, "Libya'daki gelişmeleri ve seçim sürecini değerlendirdik." ifadesini kullandı.