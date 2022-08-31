Bakan Çavuşoğlu, Süryani temsilcilerle görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizdeki ve ABD'deki Süryani toplumunun temsilcileri vatandaşlarımızla bir araya geldik." ifadesini kullandı.
Ülkemizdeki ve ABD'deki Süryani toplumunun temsilcileri vatandaşlarımızla biraraya geldik. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 31, 2022
Met w/ our citizens representing the Syriac community in Türkiye & USA. pic.twitter.com/EJ0MifmQvQ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakan Yardımcısı Ramazan Ebu Cenah ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ebu Cenah ile görüştüğünü belirterek, "Libya'daki gelişmeleri ve seçim sürecini değerlendirdik." ifadesini kullandı.