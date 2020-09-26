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Bakan Çavuşoğlu talimatı verdi: Somalili Guled Abdi Türkiye'ye getiriliyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun talimatıyla kendi imkanlarıyla ulaştığı malzemelerle maket uçak tasarlayan Somalili genç yetenek Abdi Türkiye'ye getiriliyor.

AA26 Eylül 2020 Cumartesi 12:45 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 12:58
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Somali'de imkansızlıklar içinde yaptığı maket uçak modelleriyle sosyal medyada ilgi odağı haline gelen genç yetenek Guled Abdi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla bugün Türkiye'ye getirilecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'daki paylaşımda, "Bakanımız Çavuşoğlu'nun talimatlarıyla ulaştığımız Somalili kardeşimiz Abdi'yi bugün ülkemize getiriyoruz. Teknofest Gaziantep'e katılacak, drone eğitimi alacak ve Türkiye'nin 'Milli Teknoloji Hamlesi' kahramanlarıyla buluşacak. Yanındayız Guled!" ifadelerini kullandı.

Kendi imkanlarıyla ulaştığı malzemelerle maket uçak tasarlayan Somalili Abdi'yle ilgili sosyal medyada, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a atıfta bulunularak, "Somali'nin Bayraktar'ı" yorumları yapılmıştı.

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