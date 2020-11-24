Türkiye'den Avrupa'ya gemi resti: Sahada da cevabını vereceğiz!

24 Kasım 2020 Salı 20:31 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 20:35

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ne gerekiyorsa, yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı bu yönde. bizi yapılan birşeyi karşılıksız bırakmayız."

Bakan Çavuşoğlu: (İrini Harekatı'nın Türk gemisine yönelik eylemi) "Sahada da cevabını vereceğiz, hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Türk gemisinin aranması ile ilgili) Ticari gemiye korsan gibi çıkmak hukuk ihlalidir."

MSB: "Bayrak devleti ve kaptanın rızası olmamasına rağmen, Alman fırkateyninin silahlı ve teçhizatlı arama timi, helikopterle cebren gemiye çıkmıştır."