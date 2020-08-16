16 Ağustos 2020 Pazar 21:16 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 21:27

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

- ABD Dışişleri Bakanı ile Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldık.

- Libya'yı değerlendirdik, uzmanlar düzeyinde istişarelerimizi devam ettirme kararı aldık.

- Harita üzerinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumunun neler olduğunu ve bu süreçteki Türkiye'nin yapıcı yaklaşımını anlattık.

- Türkiye'nin hangi adımları attığını da ifade ettik.

- Bunları Yunanistan'ın Türkiye'nin uluslararası hukuku çiğnediğini söylediği için anlattık.

- Özellikle son zamanlardaki gelişmeler hakkında da bilgi sahibi olduğunu gördük.

- Diğer ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alma fırsatımız oldu.

Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

- Şimdi gerçekten Biden'ın medyaya da yeni yansıyan konuşmalarına bakınca da insan üzülüyor.

- Bir başkan adayının böylesine hatalara düşmesi gerçekten ilginç bir durum.

- Cahilce yapılmış haddini aşan cümleler var.

- Burada kullandığı diğer kelimeler de çok ilginç.

İSRAİL - BAE ANLAŞMASI

- Kudüs bizim kutsal davamızdır.

- Biz bu anlaşmaya şaşırmadık.

- Kukla olduklarını kendi hakları da görüyor.