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Güncel

Bakan Çavuşoğlu: Unuttukları şey Türkiye artık çok farklı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

16 Ağustos 2020 Pazar 21:16 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 21:27
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Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

- ABD Dışişleri Bakanı ile Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldık. 

- Libya'yı değerlendirdik, uzmanlar düzeyinde istişarelerimizi devam ettirme kararı aldık. 

- Harita üzerinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumunun neler olduğunu ve bu süreçteki Türkiye'nin yapıcı yaklaşımını anlattık. 

- Türkiye'nin hangi adımları attığını da ifade ettik.

- Bunları Yunanistan'ın Türkiye'nin uluslararası hukuku çiğnediğini söylediği için anlattık. 

- Özellikle son zamanlardaki gelişmeler hakkında da bilgi sahibi olduğunu gördük. 

- Diğer ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alma fırsatımız oldu. 

Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

BIDEN'IN SÖZLERİNE TEPKİ

- Şimdi gerçekten Biden'ın medyaya da yeni yansıyan konuşmalarına bakınca da insan üzülüyor.

- Bir başkan adayının böylesine hatalara düşmesi gerçekten ilginç bir durum.

- Cahilce yapılmış haddini aşan cümleler var.

- Burada kullandığı diğer kelimeler de çok ilginç.

İSRAİL - BAE ANLAŞMASI

- Kudüs bizim kutsal davamızdır.

- Biz bu anlaşmaya şaşırmadık.

- Kukla olduklarını kendi hakları da görüyor.

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