Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
- ABD Dışişleri Bakanı ile Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldık.
- Libya'yı değerlendirdik, uzmanlar düzeyinde istişarelerimizi devam ettirme kararı aldık.
- Harita üzerinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumunun neler olduğunu ve bu süreçteki Türkiye'nin yapıcı yaklaşımını anlattık.
- Türkiye'nin hangi adımları attığını da ifade ettik.
- Bunları Yunanistan'ın Türkiye'nin uluslararası hukuku çiğnediğini söylediği için anlattık.
- Özellikle son zamanlardaki gelişmeler hakkında da bilgi sahibi olduğunu gördük.
- Diğer ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alma fırsatımız oldu.
- Şimdi gerçekten Biden'ın medyaya da yeni yansıyan konuşmalarına bakınca da insan üzülüyor.
- Bir başkan adayının böylesine hatalara düşmesi gerçekten ilginç bir durum.
- Cahilce yapılmış haddini aşan cümleler var.
- Burada kullandığı diğer kelimeler de çok ilginç.
İSRAİL - BAE ANLAŞMASI
- Kudüs bizim kutsal davamızdır.
- Biz bu anlaşmaya şaşırmadık.
- Kukla olduklarını kendi hakları da görüyor.