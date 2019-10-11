Bakan Çavuşoğlu'dan NATO Genel Sekreteri'nin yanında sert çıkış: Kimse Türkiye'ye ders veremez
Bakan Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, '(Terör örgütü sempatizanlarının kara propagandası) Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'a karşı mücadele ederken de DEAŞ'lıların bu kara propagandasını gördük. Siviller konusunda, insani konularda sanırım dünyada kimse Türkiye'ye ders veremez.' dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:
(Barış Pınarı Harekatı) Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir.
erörizme karşı ayrım gözetmeden mücadele ediyoruz. Güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde müttefiklerimizin de bizimle dayanışma sergilemesi en doğal ve en meşru beklentimizdir.
Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz.' demek yetmez, bu dayanışmayı açık, net şekilde görmek istiyoruz.
Bugünkü görüşmemizde Sayın Genel Sekretere Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdik. İttifakımızın ve müttefiklerimizin ülkemizle güçlü dayanışma sergilemeleri beklentimizi bir kez daha vurguladık.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in satır başları:
NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Ortadoğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı. Suriye'de tutulan DEAŞ savaşçılarının orada kalmasını sağlamak için çözüm bulunmalı.
NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir.
NATO müttefikleri Türkiye'yi desteklemeye devam edecektir. Türkiye hepimiz için önemli bir mücadelenin ön cephesinde yer alıyor.
SORU - CEVAP
Bakan Çavuşoğlu:
(Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kara propaganda yapılması) YPG'nin oradaki Hristiyan azınlığa saldırdığını ve daha sonra da Türkler burada Hristiyanlara saldırıyor diyerek özellikle Hristiyan dünyasından destek bulmaya çalıştığını görüyoruz. Kara propagandayı biz daha önce de gördük. Zeytindalı Harekatı zamanında yine YPG/PKK'lılar tarafından başlatılan kara propagandanın işe yaramadığını gördük. Aynı şekilde, Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'a karşı mücadele ederken de DEAŞ'lıların bu kara propagandasını gördük. Siviller konusunda, insani konularda sanırım dünyada kimse Türkiye'ye ders veremez.
- (AB ülkelerinin kınama kararı) Bazı NATO üyesi ülkelerden buna benzer açıklamalar geldi. Hepsi PKK ve YPG'nin aynı olduğunu biliyor. Türkiye'nin ulusal güvenlik endişesinin haklı ve meşru olduğunu söylüyorlar. Eğer Türkiye'nin buradaki endişesi meşruysa terör örgütüyle mücadele etmek de meşrudur. NATO dahil tüm uluslararası camiaya bildirimde bulunduk. Bildirimde uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımız olduğunu da ifade ettik. Hem meşru diyeceksiniz hem de yapılan harekata karşı geleceksiniz. Terör örgütünün sahada angajmanın olabilir benim problemim değil, bu senin ikiyüzlülüğündür.
Harekat uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır. Harekat terör örgütüne karşı. Terör örgütüne silah verdiniz eğittiniz, bu benim problemim değil. Türkiye müzakere yolunu sonuna kadar denemiştir, olmayınca bu tehdidi bertaraf etmek üzere harekete geçmiştir.
NATO müttefiklerini korumak için planlar kabul edilir, Türkiye'yi koruma planı da NATO konseyi tarafından onaylanmıştır, burada da YPG-PYD net bir şekilde vardır, daha sonra 8 ülke bunu haksız şekilde bloke etmiştir.
DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke bizim ülkemizdir. DEAŞ ortak düşmanımız, PKK ortak düşmanımız değil mi? Biz kararlıyız, hedefimiz teröristler. Sonuna kadar bu teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ama insani konularda da o kadar hassasız. Bu mücadelemizi DEAŞ'la da PKK/YPG ile de sonuna kadar sürdüreceğiz.
- (İspanya'nın Patriot kararı) Bugüne kadar Türkiye'nin kendi hava savunma sistemi yoktu. NATO'nun bu konuda esteği vardı. 2015'te ABD sınır hattındaki Patriotlarını geri çekti. İspanya bugüne kadar sınırda tuttu, İtalya'da SAMP-T'yi Kasım'de çekeceğini söyledi. Her seferinde müttefiklere yalvaracak değiliz. Türkiye kendi hava savunma sistemini almak zorundadır.Keşke NATO müttefiklerimizden hava savunma sistemini de alabilseydik.
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