SORU - CEVAP

Bakan Çavuşoğlu:

(Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kara propaganda yapılması) YPG'nin oradaki Hristiyan azınlığa saldırdığını ve daha sonra da Türkler burada Hristiyanlara saldırıyor diyerek özellikle Hristiyan dünyasından destek bulmaya çalıştığını görüyoruz. Kara propagandayı biz daha önce de gördük. Zeytindalı Harekatı zamanında yine YPG/PKK'lılar tarafından başlatılan kara propagandanın işe yaramadığını gördük. Aynı şekilde, Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'a karşı mücadele ederken de DEAŞ'lıların bu kara propagandasını gördük. Siviller konusunda, insani konularda sanırım dünyada kimse Türkiye'ye ders veremez.

- (AB ülkelerinin kınama kararı) Bazı NATO üyesi ülkelerden buna benzer açıklamalar geldi. Hepsi PKK ve YPG'nin aynı olduğunu biliyor. Türkiye'nin ulusal güvenlik endişesinin haklı ve meşru olduğunu söylüyorlar. Eğer Türkiye'nin buradaki endişesi meşruysa terör örgütüyle mücadele etmek de meşrudur. NATO dahil tüm uluslararası camiaya bildirimde bulunduk. Bildirimde uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımız olduğunu da ifade ettik. Hem meşru diyeceksiniz hem de yapılan harekata karşı geleceksiniz. Terör örgütünün sahada angajmanın olabilir benim problemim değil, bu senin ikiyüzlülüğündür.

Harekat uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır. Harekat terör örgütüne karşı. Terör örgütüne silah verdiniz eğittiniz, bu benim problemim değil. Türkiye müzakere yolunu sonuna kadar denemiştir, olmayınca bu tehdidi bertaraf etmek üzere harekete geçmiştir.

NATO müttefiklerini korumak için planlar kabul edilir, Türkiye'yi koruma planı da NATO konseyi tarafından onaylanmıştır, burada da YPG-PYD net bir şekilde vardır, daha sonra 8 ülke bunu haksız şekilde bloke etmiştir.

DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke bizim ülkemizdir. DEAŞ ortak düşmanımız, PKK ortak düşmanımız değil mi? Biz kararlıyız, hedefimiz teröristler. Sonuna kadar bu teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ama insani konularda da o kadar hassasız. Bu mücadelemizi DEAŞ'la da PKK/YPG ile de sonuna kadar sürdüreceğiz.