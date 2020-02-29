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Bakan Çavuşoğlu, yabancı gazetecilere değerlendirmelerde bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de sürdürülebilir ve bağlayıcı bir ateşkes için çalıştıklarını, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in martın ilk haftasında görüşeceğini bildirdi.

AA29 Şubat 2020 Cumartesi17:24 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 17:24

ABD ile Taliban arasında barış sürecini başlatması beklenen anlaşmanın imza törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Çavuşoğlu, yabancı gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Suriye, Libya, Yemen ve Afganistan'daki durumların tüm uluslararası kamuoyunu ilgilendiren meseleler olduğunun altını çizerek, "Bu anlaşma, Afganistan'da sürdürülebilir barışın sağlanması için önemli bir gelişme." diye konuştu.

İdlib'de Esed rejiminin saldırılarına ilişkin yöneltilen bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Suriye genelinde ve özellikle İdlib'de rejimin saldırganlığı felakete dönüşüyor. Rejim ve destekçileri, sivilleri, hastaneleri, okulları ve bizim oradaki askerlerimizi hedef aldı. Rusya'nın, rejimi desteklediği açık ancak doğrudan bizi hedef aldığını söyleyemeyiz. İdlib'de sürdürülebilir ve bağlayıcı bir ateşkesin sağlanması için Rusya ile birlikte çalışıyoruz. Heyetimiz, Rus heyetiyle dün karşı tarafın talebi üzerine Ankara'da tekrar bir araya geldi. Ancak görünüşe göre bu sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesiyle yerine gelebilir. Bunun için çalışıyoruz ve bu görüşme martın ilk haftasında olacak." ifadesini kullandı.

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