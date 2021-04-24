Türkiye'den Biden'ın sözde soykırım ifadesine sert tepki!

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:15 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 19:43

ABD Başkanı Joe Biden, tarihi bir skandala imza attı. 1915 olaylarıyla ilgili 'soykırım' ifadelerini kullanan Biden'a Türkiye'den sert tepki geldi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BARIŞ VE ADALETE KARŞI EN BÜYÜK İHANETTİR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyadan açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir" dedi.

Bakan Çavuşoğlu "Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

BİDEN, 1915 OLAYLARINI 'SOYKIRIM' DEDİ



Beyaz Saray'dan beklenen açıklama yapıldı. Daha önceki başkanların aksine Joe Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını duyurdu.

KURTULMUŞ: BİZİM ŞANLI TARİHİMİZDE ERMENİ SOYKIRIMI YOKTUR VE ASLA OLMAMIŞTIR!



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Biden'ın açıklamasına sert tepki gösterdi. Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tarihsel gerçekler, politik beklentiler uğruna yalanlarla değiştirilemez. Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır! Hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır. Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Vietnam'da, Bağdat'ta, Felluce'de döktükleri kanları, Ebu Garip Hapishanesindeki iğrenç işkencelerini, Hiroşima ve Nagazaki'ye attıkları atom bombasıyla çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız. Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, üzerine oturdukları toprakların gerçek sahipleri olan Kızılderilileri tek tek yok ettiklerini ve büyük bir soykırımdan geçirerek bugünkü Amerika'yı nasıl kurduklarını hatırlatırız. Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Ermeni terör örgütü ASALA'nın diplomatlarımıza karşı saldırılarına ABD'de Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar'ı 1973'de Şehid ederek başladığını hatırlatırız. Türkiye olarak Ermeni Soykırımı safsatasını asla kabul etmiyoruz! Tarihle yüzleşmek istemeyen, politik hesaplaşmalarla hakikate müdahale etmeye çalışanların kirli oyunlarını aziz milletimiz bozmaya ve gerçekleri her zaman olduğu gibi gün yüzüne çıkarmaya devam edecektir.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: KATİ SURETLE REDDEDİYORUZ



İletişim Başkanı Altun Fahrettin da bu açıklamalara "Biden yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz, en sert şekilde telin ediyoruz. Washington'un onurlu tarihimize gölge düşürmeyi seçmesinden dolayı ikili ilişkilerimiz açısından son derece talihsiz, üzücü bir gün yaşıyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: GERÇEKLERİ GÖRMEK İSTEYENLERE ARŞİVLERİMİZ AÇIKTIR



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Biden'ın açıklamalarına "Ermenilerce kurgulanan asılsız iddiaları temel alan ve Ermeni isyancılar tarafından katledilen Türklerin ızdırabını, acılarını göz ardı eden bu açıklamanın milletimiz ve tarih karşısında hiçbir değeri yoktur. Gerçekleri görmek isteyenlere arşivlerimiz açıktır." ifadelerini kullandı.