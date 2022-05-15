Bakan Çavuşoğlu'dan üçlü zirve

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarımla Berlin'de görüştük." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, NATO toplantısına girmeden önce yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.