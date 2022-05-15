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Bakan Çavuşoğlu'dan üçlü zirve

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Ann Linde ve Finlandiyalı meslektaşı Pekka Haavisto ile Berlin'de üçlü bir zirve gerçekleştirdi.

15 Mayıs 2022 Pazar 00:40 - Güncelleme:
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Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarımla Berlin'de görüştük." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, NATO toplantısına girmeden önce yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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