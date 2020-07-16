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Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'ın yeni Dışişleri Bakanına tebrik mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u sosyal medya paylaşımıyla tebrik etti.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 17:51 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:51
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Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Bir millet iki devlet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün Elmar Memmedyarov'un görevden alınmasına ilişkin kararı imzalayarak, Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov'u Dışişleri Bakanı olarak atadı.

Dışişleri Bakanlığı görevine 2004'te atanan Memmedyarov, dün Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından eleştirilmişti.

Aliyev, Memmedyarov'un Dağlık Karabağ çözüm süreci müzakerelerinde başarısız olduğunu, 12 Temmuz'da sınırda çatışmalar başladığında ise yeterli faaliyet gösteremediğini söylemişti.

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