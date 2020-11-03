AA 03 Kasım 2020 Salı 13:40 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 15:07

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis ile Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Avusturya'daki terör saldırısına ilişkin ilk bilgileri alır almaz bir açıklama yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, "Ülke olarak da galiba ilk açıklamayı Türkiye yaptı. Sabah yine ilaveten Dışişleri Bakanı olarak ben de açıklama yaptım." dedi.

Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde de taziye ve dayanışma mesajlarını sözlü olarak da ilettiğini vurgulayarak, "Terörden, terör saldırılarından çok çekmiş bir ülke ve millet olarak biz terörün her türlüsüne karşıyız. Terörün her türlüsüyle ayrım yapılmaksızın mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Terörizmin köküne gidilmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Terör örgütleri nasıl insan devşiriyor, ideoloji olarak neleri kullanıyor, neleri suistimal ediyor... Örneğin barış dini olan İslam'ı da suistimal eden terör örgütleri var. Bunlarla en ciddi, en güçlü mücadeleyi de Türkiye sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 4 bin civarında DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini, çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı da tutukladığını ve ülkelerine geri gönderdiğini belirterek, "Bu mücadeleyi sürdürmemiz lazım. Özellikle de barış dini, dinimiz İslam'ı suistimal edenlerin ideolojilerini yok etmek için de mücadelemizi sürdürmemiz lazım." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kere daha bu terör saldırısını lanetliyoruz ve iki vatandaşımız, Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen, canlarını hiçe sayarak dün akşam teröristlere müdahale etti ve terör saldırısı mağdurlarına da yardım ettiler. Bir tanesi Recep Tayyip kardeşimiz ayağından yaralandı. Bu sabah kendileriyle telefonda görüştük. Kendilerinin de söylediği gibi, iki kardeşimiz bir Müslüman'ın ve bir Türk'ün yapması gerekeni yaptılar. Dolayısıyla gerek Avusturya gerek tüm Avrupa'da ve dünyada yaşayan Türkler gerçekten aynı duyguda, aynı histe ve entegrasyon konusunda da herkese örnek olacak nitelikte."

Konuşmasında, İslam düşmanlığı dahil birçok trendin olduğuna da işaret eden Çavuşoğlu, "Hiçbir terör saldırısının sebebi meşru gösterilemez. Bunu öncelikle söylemek isterim ama teröre sebep olan tüm bu akımlara karşı da tüm dünyayla ve Avrupalı ülkelerle de yakın ve samimi iş birliği içinde olmamız gerekiyor. Türkiye buna hazır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da 2018'de büyükelçilik açtığını ve en kısa zamanda ülkeye yapacağı ziyarette resmi açılışın da yapılacağını belirten Çavuşoğlu, mevkidaşı Tunis'in ziyareti sırasında da Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçiliğinin hizmete gireceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçiliğinin açılmasıyla Afrika ülkelerinin Ankara'daki büyükelçilik sayısının 36'ya ulaşacağını söyledi.

Türkiye'nin de Afrika kıtasındaki büyükelçilik sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Kısa bir süre içinde Gine Bissau ve Togo'da büyükelçilik açacağız. Böylelikle 42 olan büyükelçilik sayımızı 44'e çıkaracağız. Hedefimiz belli, 50'ye ulaşmak. Önümüzdeki yıllarda yine yeni büyükelçiliklerimizi açacağız, açmaya devam edeceğiz." dedi.

Sierra Leone ile ikili ilişkilerin mükemmel olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Sadece Batı Afrika'da değil, tüm Afrika kıtasında da özel ilişkilerimiz olan bir ülke." dedi.

- "DAHA FAZLA TÜRK FİRMASINI SİERRA LEONE'DE YATIRIM YAPMASI İÇİN TEŞVİK EDECEĞİZ"

Çavuşoğlu, mevkidaşı Tunis ile iki ülke ilişkilerini her alanda geliştirmek için sık sık görüştüklerini ve birlikte çalıştıklarını anlatarak, ilişkilerin hukuki zeminini güçlendirmek için bugün de üç anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Bu anlaşmaların özellikle ikili ticaret hacminin ve yatırımların artması bakımından da faydalı olacağını söyleyen Çavuşoğlu, iki ülke arasında İstanbul'da geçen yıl imzalanan 7 anlaşmanın onay ve uygulama sürecini de mevkidaşıyla takip ettiklerini anlattı.

Çavuşoğlu, iki ülkenin eğitim, kültür, spor alanlarında müzakere ettiği diğer anlaşmaların da bir an önce tamamlanarak imzalanacağını ve bu anlaşmaların ilişkileri güçlendireceğini söyledi.

İki ülke arasında savunma sanayi alanında da öğleden sonra bir anlaşmanın imzalanacağı bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, "Bu anlaşmayı da önemli buluyoruz. Güvenlik, savunma ve savunma sanayi alanında da iş birliğimizi daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, birçok güçlü Türk firmasının, Sierra Leone'de yatırım yapmak ve proje üstlenmekle ilgilendiğini dile getirerek, "Biz de daha fazla Türk firmasını Sierra Leone'de yatırım yapması, projeler üstlenmesi için teşvik edeceğiz ve ekonomik ilişkilerimizi de kurumsallaştırmak için ortak komisyonumuzu da kurmamız gerekiyor." diye konuştu.

Mevkidaşıyla, Afrika'daki son gelişmeleri de ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye olarak temennimiz, Afrika kıtasının istikrarı, güvenliğidir ve kalkınmasının artmasıdır. Bu anlamda da desteğimiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek yıl, Türkiye-Afrika Birliği Ortaklık Zirvesi'ni de Türkiye'de düzenleyeceklerini belirten Çavuşoğlu, söz konusu zirvenin tarihini belirlemeye çalıştıklarını aktardı.

Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de Sierra Leone'yle dayanışma gösterdiklerinin altını çizerek, ilerleyen dönemlerde de ihtiyaç olması halinde bu desteğin devam edeceğini kaydetti.

- "AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ VE BUNDAN SONRA DA YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Çavuşoğlu, 1 Kasım'da Azerbaycan'a yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Azerbaycan'ın haklı davasında, Azerbaycan'ın yanındayız ve bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kardeş Azerbaycan'ı yalnız bırakmayın" talimatının açık ve net olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "İyi günde de yalnız bırakmadık, bu zor günlerde haklı davasında Azerbaycan'ı yalnız bırakmamız mümkün değil." dedi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaretin de bu çerçevede olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahadaki kazanımlar, aynı şekilde masada yapılan mücadele, hemen hemen her gün günde 1 defa, bazen 2-3 defa, bugün yine haberleştik. Dışişleri Bakanı kardeşim Ceyhun Bayramov'la görüşüyoruz. Cumhurbaşkanımız (Erdoğan) doğrudan Cumhurbaşkanı (İlham) Aliyev'le görüşüyor. İlgili arkadaşlarımız muhataplarıyla temas halinde. Azerbaycan hukuken de ahlaken de haklıdır. Kendi 30 yıldır işgal edilmiş topraklarını geri almak için kendi topraklarında mücadele ediyor ve bu mücadelede bundan sonra da kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Ziyaretimde de bundan sonra atılacak adımlar konusunda ve gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduk."

Ziyaret kapsamında, "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Sierra Leone Cumhuriyeti Teknik ve Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Bursları arasında İşbirliği Protokolü", "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Sierra Leone Teknik ve Yükseköğretim Bakanlığı ve Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Başkanlığı Arasında Bilim, Teknoloji ve İnovasyon İşbirliği Protokolü" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" imzalandı.