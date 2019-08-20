Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"İdlib'de ateşkesi sağlamamız lazım. Saldırı sonrası Rus muhataplarımızla görüştük. Gerekirse ben de Lavrov'la görüşürüm. Her düzeyde Ruslarla görüşme devam ediyor.

(İdlib'deki) 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyetimiz yok.

(Suriye'de TSK konvoyuna saldırı)Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız

(Güvenli bölge mutabakatı) ABD’nin ikinci Münbiç sürecini işletmesine müsaade etmeyeceğiz"