Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sırf müzakereye başlamak için masaya oturmak anlamsız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Kıbrıs'ta) Sırf müzakereye başlamak için tekrar masaya oturmak bizim için anlamlı değil. Sonuç alıcı olması lazım' dedi.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ta sırf müzakereye başlamak için tekrar masaya oturmak bizim için anlamlı değil. Sonuç alıcı olması lazım. Ada etrafında sondajlarımızı sürdüreceğiz. Derdimiz kimseyle kavga etmek değil, zenginliklerin hakça paylaşılmasıdır" açıklamasında bulundu
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ziyareti vesilesiyle, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak görüşmede Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs konusuna değindiği açıklamada bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ta sırf müzakereye başlamak için tekrar masaya oturmak bizim için anlamlı değil. Sonuç alıcı olması lazım. Ada etrafında sondajlarımızı sürdüreceğiz. Derdimiz kimseyle kavga etmek değil, zenginliklerin hakça paylaşılmasıdır" dedi.
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