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Bakan Çavuşoğlu'ndan Kırgız çadır kentine ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde afetzedeler için kurulan Kırgız çadırlarını inceledi.

AA11 Mart 2023 Cumartesi 12:27 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kırgız çadır kentine ziyaret
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Bakan Çavuşoğlu, Güngören Belediyesi tarafından ilçeye gönderilen ve Yeni Mahalle'de Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğünde görevli Mehmetçikler tarafından kurulan Kırgız çadır kentini ziyaret etti.

Burada yetkililerden bilgi alan Çavuşoğlu, Mehmetçiğin depremin ilk gününden bu yana vatandaşların yanında olduğunu belirterek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Belediyeyi de ziyaret eden Çavuşoğlu, koordinatör olarak görev yapan Batman Valisi Ekrem Canalp ve Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın'dan depremin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Göksun Belediyesi Kapalı Pazaryeri'nde kurulan çadır kenti de ziyaret eden Çavuşoğlu, Batman'ın Sason ilçesinden gelen Gökten Üç Elma Tiyatro ekibinin depremzede çocuklar için hazırladığı oyunun bir bölümünü izledi.

Burada çocuklarla sohbet eden Çavuşoğlu, çadır kentte kalan vatandaşların taleplerini dinledi.

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