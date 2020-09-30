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Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Azerbaycan'ın bir isteği olursa gereğini yaparız

AA Editör Masası'nda Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili soruları cevaplayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Azerbaycan'ın bir isteği olursa gereğini yaparız. Azerbaycan Türkiye'ye hangi alanda destek duyarsa varız.' dedi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 11:05 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:32
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASI

'BM'nin çok sayıda kararı var, 4 tane karar var. Ermenistan uluslararası hukuku hiçe sayıyor, sorunun diplomasi ile çözülmesini istemiyorum diyor. Burada sistematik saldırı yaptıkları ortada. Temmuz ayında da çok güçlü bir uyarı gönderdik Ermenistan'a aklını başına al biz tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız dedik. Peki Ermenistan bu cesareti nereden buluyor?

'ERMENİSTAN ULUSLARARASI HUKUKU YOK SAYIYOR'

Ermenistan bu saldırılarıyla 'uluslararası sistemi ve hukuku hiçe sayıyorum' diyor. Bunun bir karşılığı olmalı. Azerbaycan (Ermeni işgali sorununu) sahada çözmek istiyorsa biz Azerbaycan'ın yanında olacağız dedik. Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız diyoruz ya bu boş bir söz değil. Çabalarımızı sürdürüyoruz. Artık bu sorunun çözülmesi lazım.

'AZERBAYCAN MÜCADELEYİ KENDİ TOPRAKLARINDA VERİYOR'

Azerbaycan mücadeleyi kendi topraklarında veriyor. Dünyanın neresinde işgalciyle toprakları işgal edilen aynı muameleyi görüyor.

'AZERBAYCAN TÜRKİYE'YE HANGİ ALANDA DESTEK DUYARSA VARIZ'

Azerbaycan Türkiye'ye hangi alanda destek duyarsa varız. Ermenistan Ortadoğu bölgelerinden getirdiği Ermenileri de illegal şekilde işgal ettiği topraklara yerleştiriyor.'

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