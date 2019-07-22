Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

Türkiye'yi kaybetmek istemeyen bir Trump olduğunu görüyoruz. Trump Türkiye'ye bir yaptırım istemiyor.Pompeo'ya Trump'ı desteklemesini söyledim

ABD'nin içinden farklı sesler geliyor, Trump'ın açıklamasından sonra bu farklı seslerin azaldığını görüyoruz.

S-400 bir savunma sistemi, durup dururken kullanılacak bir ürün değil, başka bir ülkeye ya da herhangi bir ülkenin savunma sistemlerine saldırı için alınan bir sistem değil. S-400 barışı korumak için alınan bir sistem.

S-400 sistemi sürekli açık olacak ki, herhangi bir tehlike olduğunda tespit edecek, açık olmazsa tehdit geldiğini nereden anlayacaksınız.

S-400 sistemleri 2020’nin başlarında aktif hale gelecek.

CAATSA ile ilgili şu anda herhangi bir netlik yok, Trump'un bunu erteleme hatta uygulamama yetkisi var.

(ABD'nin F-35 kararı) Diğer ortaklara baktığımızda Türkiye'nin bu projeden çıkarılmasına karşıla. F-45 Projesinden çıkarılma yönünde henüz bir adım yok.

(F-35'lerin verilmemesi halinde) Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gideriz

Trump verdiği sözü tutmak için uğraşıyor.

ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız. İncirlik konusunda gerekirse adım atarız.

Türkiye'nin Nato'dan çıkarılması mümkün değil. NATO’nun iç tüzüğü açık.

Eksen kayması eleştirilerine gülüyorum. Bunları yüzlerine de söylüyoruz. Neye göre eksen kayması? Tek boyutlu bir politika mı izlememiz gerekiyor? AB kapısında 50 yıl daha mı beklememiz bekleniyor?

Eksen, Türkiye’nin kendisidir. Siz oralar gidince eksen kayması olmuyor da biz gidince mi oluyor? Ben orda hiçbir şey yapmadan kapının önünde bekleyecek bir ülke değilim. AB’nin kapısında bekleyecek değiliz.

Yunanistan ile ilişkilerimizi daha da normalleştirmek isteriz. doğu akdeniz'de çözüm için Yunanistan ve BM ile işbirliğine varız.

AB Türkiye’ye karşı Rum tarafını tatmin etmek adına sembolik yaptırımlar yaptı. 4. Gemimizi de gönderdik.

AB’nin yaptırım kararının bir değeri yok. Sembolik de olsa bu adımlar atılmamalı. AB arabuluculuk yapmalı. Almanya arabuluculuk yapmak istediklerini söyledi. İsviçre de bu konuda aynı. Tersine adım atılırsa biz de varlığımızı artırırız. Bu ne tehdit ne de blöf.