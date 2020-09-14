14 Eylül 2020 Pazartesi 10:08 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 10:51

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV'de soruları cevapladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

ORUÇ REİS AÇIKLAMASI

Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı. Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok. Bu bir geri çekilme olarak algılandı, muhalefet de böyle algıladı ama doğru değildir.

CHP'nin sormadan "Geri adım" demesi iç siyasete yönelik.

Barbaros ve Yavuz çalışmalarına devam ediyor. İyi niyetli olsalar Sevilla haritasını reddederler.

Sevilla haritası

AB'DE TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TALEPLERİ

Yaptırımı Fransa, Yunanistan ve Rum kesimi istiyor. 25-24 Eylül'de bir yaptırım kararı beklemiyorum ama olabilir de. Geçmişte de benzer şeyler oldu.

Biz Avrupa'ya gidecek göçmenleri durdurmama kararı aldık ve bu karar halen geçerli.

Macron dürüst bir siyasetçi değil, şirazesinden çıktı. Biz anlattıkça AB üyeleri haklılığımızı görmeye başladı. Sevilla haritasından vazgeçilmezse gerginlik bitmez.

İki komşu ülke (Türkiye-Yunanistan) doğrudan görüşebilir. Ama (Yunanistan) ön şartlarda diretirse biz de ön şartlar koyarız.

Kendine güvenen ülkeler önşartsız masaya oturur.

RUMLARA SİLAH SATIŞI

Atılan adım uluslararası anlaşmalara aykırı. Pompeo niye Türk tarafına geçip "Talebiniz ne" demiyor?

Faaliyetlerimiz karşımızdaki şer cephesine cevaptır.

Uluslararası toplum ve Libya bize çok şey borçlu. Kalıcı bir ateşkesi destekliyoruz. Hem içeride hem dışarıda Hafter'den kurtulma çabası var.