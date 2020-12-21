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  • Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına cevap! ''İşte yeni yıl için dostça bir tavsiye...''
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına cevap! ''İşte yeni yıl için dostça bir tavsiye...''

Yunan mevkidaşı Dendias'ın paylaşımına cevap veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak.' ifadelerini kullandı.

AA21 Aralık 2020 Pazartesi 07:45 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 07:45
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a verdiği cevapta, "Sevgili Niko, işte yeni yıl için dostça bir tavsiye: Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ın Twitter'dan paylaştığı makalesine verdiği yanıtta, "Sevgili Niko, işte yeni yıl için dostça bir tavsiye: Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak. 2021 yılı, doğrudan, samimi ve ciddiyetle konuşarak farklılıklarımızı adil şekilde ele aldığımız bir yıl olsun." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, paylaşımında, Avrupa ülkelerinin, Türkiye'ye yönelik silah ambargosu konusunu defalarca Avrupa Birliği (AB) gündemine taşıdıklarını savunarak, "ABD'nin NATO bütünlüğünü sabote ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uyguladığını" iddia etmişti.

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