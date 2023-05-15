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Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışı oylarla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışındaki oyların yüzde 20'sinin sayıldığını belirterek, 'Yüzde 80'i henüz sayılmadı. Biz de takip ediyoruz. Tam da kritik bir noktada. O oyları ne kadar etkileyecek, inşallah göreceğiz” dedi.

IHA15 Mayıs 2023 Pazartesi 00:13 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışı oylarla ilgili açıklama
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin oy sayımı devam ederken, AK Parti Antalya İl Başkanlığı önünde binlerce vatandaş toplandı, araçlar konvoy yapmaya başladı. Cumhur İttifakı seçmenleri il binası önünde coşkuyla kutlama yapmaya başlarken, kalabalığa seslenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları aşağı yukarı yüzde 90'un üzerinde sayıldı. Yurt dışında kullanılan oyların yaklaşık yüzde 20'si sayıldı. Biz de takip ediyoruz sonuçları. Yüzde 80'i sayılmadı. Tam da kritik bir noktada. O oyları ne kadar etkileyecek, inşallah göreceğiz. Dolayısıyla sayım devam ediyor" dedi.

"İYİ BİR NETİCE OLACAK, HİÇ MERAK ETMEYİN"

Milletvekili seçimiyle ilgili oy sayımının Cumhurbaşkanlığı seçiminden daha sonra başladığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "O da devam ediyor. Ben bu vesileyle gece gündüz çalışan tüm arkadaşlarıma canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Her zaman Cumhurbaşkanımıza inandık, Cumhur İttifakı'na inandık. Zafer inanlarındır. Dolayısıyla inşallah iyi bir netice olacak. Hiç merak etmeyin. İnşallah Antalya'da tüm ilçelerimizi de dolaşacağız. Milletvekilleri olarak da teşkilat ve hemşerilerimize teşekkür edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

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