İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,926
  • EURO
    52,6209
  • ALTIN
    6840.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Çifçti'den Gülistan Doku dosyasına ilişkin açıklama: Süreç kararlılıkla sürüyor
Güncel

Bakan Çifçti'den Gülistan Doku dosyasına ilişkin açıklama: Süreç kararlılıkla sürüyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli'deki Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin 'Hiçbir iddiayı karşılıksız bırakmadan, hiçbir ihmali göz ardı etmeden, somut gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için süreci sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

22 Nisan 2026 Çarşamba 20:55
Bakan Çifçti'den Gülistan Doku dosyasına ilişkin açıklama: Süreç kararlılıkla sürüyor
ABONE OL

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri ve Adalet Bakan yardımcılarının bugün Tunceli'de ilgili kurum ve yetkililerle bir araya geldiğini belirtti.

Jandarma Genel Komutanlığının yürütülen arama çalışmaları kapsamında teknik ve lojistik destek sağlandığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"4 Mülkiye Başmüfettişimiz ve 2 Polis Başmüfettişimiz hem mülki idare hem de Emniyet boyutunda dönemin yetkililerine ilişkin herhangi bir ihmal olup olmadığını titizlikle incelemektedir. Hiçbir iddiayı karşılıksız bırakmadan, hiçbir ihmali göz ardı etmeden, somut gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için süreci sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz."

  • mustafa çiftçi
  • gülistan doku
  • tunceli

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.