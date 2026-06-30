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Bakan Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gidecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gidecek.

HABER MERKEZİ30 Haziran 2026 Salı 00:16 - Güncelleme:
Bakan Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gidecek
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "afet yönetimi, güvenlik ve kolluk eğitimi ile gönüllü geri dönüşler" konularını ele almak üzere Suriye'ye ziyarette bululnacak.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Çiftçi'nin ziyaret kapsamında Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid es-Salih ile bir araya gelmesi ve iki ülke arasında "Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliği Zaptı" imzalaması bekleniyor.

Öncelikli gündem maddelerinden birini güvenlik işbirliği oluşturan görüşmelerde, "terör örgütleriyle mücadelede kararlılık" mesajı verilecek.

Kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ticaretiyle mücadele ve sınır güvenliği alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımının gerçekleştirileceği görüşmelerde, gönüllü geri dönüşler ele alınacak.

Görüşmelerde, emniyet alanındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Suriyeli polislerin kendi ülkelerinde eğitim alabilmesi için gerekli altyapının kurulması da gündemde olacak.

Öte yandan Bakan Çiftçi'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

  • bakan çiftçi
  • suriye
  • afet yönetimi

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