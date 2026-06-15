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Bakan Çiftçi tarih verdi: Tüm sokak köpekleri barınaklara alınacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanların yüzde 89'unun toplandığını belirterek, 'Yıl başına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım' dedi.

IHA15 Haziran 2026 Pazartesi 16:24 - Güncelleme:
Bakan Çiftçi tarih verdi: Tüm sokak köpekleri barınaklara alınacak
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, GÜSODER yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelerek sahipsiz sokak hayvanları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, yaptığı görüşmede sokaklardaki sahipsiz sokak hayvanların yüzde 89'unun toplandığını aktardı. Toplama oranın yakın zamanda yüzde 100'e ulaşacağının altını çizen Çiftçi, "Yıl başına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım" dedi.

"CHP'Lİ BAZI BELEDİYELER İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR"

Çiftçi, sokaklardaki sahipsiz sokak hayvanlar konusunda herhangi bir tavizlerinin olmadığını vurguladı. Ayrıca Çiftçi, bazı CHP'li büyükşehir ve il belediyelerinin yasayı uygulama ve köpekleri toplama konusunda işi yokuşa sürdüğünü ve umursamaz davrandığını kaydetti.

  • içişleri bakanı
  • hayvan barınakları
  • toplanan sokak hayvanları

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