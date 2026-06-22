Bakan Çiftçi: Türkiye Yüzyılı'nı huzuru büyüterek, kardeşliği güçlendirerek inşa edeceğiz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı tarafından Horasan Erenleri Dergâhı Cemevi'nde düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de yer aldığı Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı Programı'na katıldı.

Programda konuşan Bakan Çiftçi, Muharrem ayının manevi önemine değinerek "Yüreği Kerbela'nın hüznüyle çarpan aziz misafirler, çok kıymetli Ehl-i Beyt sevdalıları, Horasan erenlerinin irfan ocağında cem olan değerli canlar, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin gönül yurduna teşrif eden kıymetli kardeşlerim, sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

KERBELA ASIRLARDIR SÖNMEYEN BİR HAKİKAT MEŞALESİDİR

Muharrem ayının insanın kendi iç dünyasına yöneldiği özel bir zaman olduğunu belirten Bakan Çiftçi, Kerbela'nın da insanlık tarihindeki önemine dikkat çekerek "Muharrem, insanın iç âlemine döndüğü, nefsin hesaba çekildiği, vicdanın derinleştiği müstesna bir vakittir. Kerbela ise asırlardır sönmeyen bir hakikat meşalesi, şehadetin manasının bütün ihtişamıyla tecelli ettiği bir ibret menzilidir." diye konuştu.

Kerbela'nın acısının insanlığın vicdanına kazındığını belirten İçişleri Bakanı Çiftçi, "Kerbela'nın acısı, bir devrin sınırlarında kalmamış; insanlığın vicdanına kazınmıştır." ifadelerini kullandı. Hazreti Hüseyin ve 72 yâreninin bıraktığı mirasa değinen Bakan Çiftçi, "Fırat'ın kıyısında susuz bırakılan, İki Cihan Serveri Efendimiz'in gözünün nuru, cennet gençlerinin efendisi Hazreti Hüseyin Efendimiz ve 72 yârânı; asırlardır sönmeyen bir duruşu, tükenmeyen bir izzeti ve hak uğruna ödenen en yüce bedelin şerefini bizlere miras bırakmıştır." dedi.

"BU MİLLETİN GÖNÜL DÜNYASI EHL-İ BEYT MUHABBETİYLE YOĞRULMUŞTUR"

Bakan Çiftçi, Kerbela'nın anlamına ilişkin değerlendirmesinde, "O gün Kerbela'da bedenler susuz kalmış; fakat hakikat susmamıştır. İzzet ve şehadet göklere yükselmiştir." ifadelerini kullanarak "Bu milletin gönül dünyası Ehl-i Beyt muhabbetiyle yoğrulmuştur. Hz. Ali Efendimizin ilmi ve cesareti, Hz. Fatıma annemizin iffeti ve merhameti, Hz. Hasan Efendimizin sükûneti ve vakarı, Hz. Hüseyin Efendimizin izzetli direnişi, ashab-ı kiramın faziletli duruşu, milletimizin ruh köklerinde derin bir yere sahiptir." açıklamasında bulundu.

Horasan erenlerinin Anadolu'nun manevi iklimindeki rolüne değinen Çiftçi, "Anadolu'nun mayası da bu muhabbetle tutulmuştur. Horasan'dan gelen erenler; bu topraklara kılıçtan önce gönül, hükümden önce hikmet, sözden önce edep taşımıştır." dedi.

BU AZİZ VATAN KADER BİRLİĞİ YAPMIŞ BÜYÜK BİR MİLLETİN YURDUDUR

Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretilerinin önemine vurgu yapan Bakan Çiftçi, "Hacı Bektaş diyarı, gönül terbiyesinin, insan sevgisinin, edebin, erkânın ve kardeşliğin adıdır." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin birlik ve beraberliğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, "Bu aziz vatan; Alevi'siyle, Sünni'siyle, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arab'ıyla Çerkez'iyle, aynı gök kubbenin altında kader birliği yapmış büyük bir milletin yurdudur. Aynı acıya gözyaşı döken, aynı duaya âmin diyen, aynı bayrağın gölgesinde istikbale yürüyen, aynı vatana muhabbetle bağlı kardeşlerin yurdudur." dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin inanç hürriyetini, kültürel zenginlikleri, toplumsal huzuru ve kardeşlik hukukunu güçlendiren bir anlayışla yoluna devam ettiğini ifade eden Bakan Çiftçi, "Bu topraklarda yaşayan her bir kardeşimizin hakkı, hukuku, inancı, kültürü devletimizin güvencesi altındadır. Devletimizin kapısı da gönlü de milletimizin her bir ferdine her daim açıktır." şeklinde konuştu.

Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, "İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da huzuru büyüterek, güveni tahkim ederek, kardeşliği güçlendirerek, her vatandaşımızın gönlüne dokunarak inşa edeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşların huzur ve güvenliği için çalıştıklarını belirten Bakan Çiftçi, "Bizler de İçişleri Bakanlığı olarak; sizlerin huzuru ve güvenliği için görevimizin başındayız. Her bir vatandaşımızın inancını özgürce yaşadığı, kendisini güvende hissettiği ve geleceğe umutla baktığı bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"HAZRETİ HÜSEYİN'İN HAK MÜCADELESİNDEN ALDIĞIMIZ İLHAMLA VAKURUZ"

Birlik ve beraberlik mesajı veren Bakan Çiftçi, "Bizler bin yıldır bu topraklarda birbirimizin yarasını sardık. Yolda kalana yoldaş, garibe umut, yetime kardeş, mazluma sığınak olduk. Sen-ben demeden 'biz' dedik. Bu akşam da aynı ruhla cem olduk. Kerbela'nın yasıyla mahzunuz; Hazreti Hüseyin'in hak mücadelesinden aldığımız ilhamla vakuruz. Acımızı paylaşıyor, duamızı çoğaltıyor, kardeşliğimizi geleceğe taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda şehitleri rahmetle anan Bakan Çiftçi, "Bu vesileyle, başta Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt-i Mustafa olmak üzere; din, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz." dedi.

Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfına ve programa katılanlara teşekkür eden Çiftçi, "Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Lokmamızı bereketli, niyazımızı makbul, eylesin. Birliğimizin daim olması niyazıyla, hepinizi bir kez daha sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.