İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı Programı'na katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna bağışladığı arsada yükselen cemevi külliyesindeki programda Çiftçi, Kerbela'dan günümüze uzanan kardeşlik ve birlik mesajları verdi. Bakan Çiftçi, devletin kapısının milletin her ferdine açık olduğunu söyleyerek Türkiye Yüzyılı'nın huzur ve güvenle inşa edileceğini ifade etti.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN KERBELA MESAJI: 'HAKİKAT SUSMADI'

Bakan Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna bağışladığı arsada inşa edilen Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi'nde düzenlenen Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı Programı'na katıldı.

Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Mah-ı Muharrem'in hüzünlü, vakur ve manevi ikliminde, Hakk'a niyetle tutulan oruçları açmak, lokmaları paylaşmak, duaları birleştirmek ve gönülleri aynı muhabbet halkasında buluşturmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Muharrem ayının insanın iç alemine döndüğü, nefsin hesaba çekildiği, vicdanın derinleştiği müstesna bir vakit olduğunu belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Kerbela ise asırlardır sönmeyen bir hakikat meşalesi, şehadetin manasının bütün ihtişamıyla tecelli ettiği bir ibret menzilidir. Şehriyar, Kerbela'nın gökleri ve yeri kuşatan hüznünü şu mısralarla dile getirir, 'Hüseyne yerler ağlar göğler ağlar, Betül-i Murteza, Peygember ağlar.' Çünkü Kerbela'nın acısı, bir devrin sınırlarında kalmamış, insanlığın vicdanına kazınmıştır. Fırat'ın kıyısında susuz bırakılan, iki cihan serveri Efendimiz'in gözünün nuru, cennet gençlerinin efendisi Hazreti Hüseyin efendimiz ve 72 yaranı, asırlardır sönmeyen bir duruşu, tükenmeyen bir izzeti ve hak uğruna ödenen en yüce bedelin şerefini bizlere miras bırakmıştır. O gün Kerbela'da bedenler susuz kalmış fakat hakikat susmamıştır. İzzet ve şehadet göklere yükselmiştir. Kerbela'yı anmak, Hazreti Hüseyin'in yolunu anlamaktır. O yol, mazlumun yanında durma yoludur, hakkı üstün tutma yoludur. O yol, insan onurunu koruma, adaleti yaşatma ve zulme rıza göstermeme yoludur."

HORASAN ERENLERİNDEN ANADOLU'YA UZANAN GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Bakan Çiftçi, bu milletin gönül dünyasının Ehl-i beyt muhabbetiyle yoğrulduğunu dile getirdi.

Bu vatanın büyük bir milletin yurdu olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Hazreti Ali efendimizin ilmi ve cesareti, Hazreti Fatıma annemizin iffeti ve merhameti, Hazreti Hasan efendimizin sükuneti ve vakarı, Hazreti Hüseyin efendimizin izzetli direnişi, Ashab-ı Kiram'ın faziletli duruşu, milletimizin ruh köklerinde derin bir yere sahiptir. Anadolu'nun mayası da bu muhabbetle tutulmuştur. Horasan'dan gelen erenler, bu topraklara kılıçtan önce gönül, hükümden önce hikmet, sözden önce edep taşımıştır. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin nefesi, Yunus Emre'nin gönlüyle, Hazreti Mevlana'nın muhabbeti, Pir Sultan'ın sadasıyla, erenlerin çerağı, bu milletin irfanıyla buluşmuştur. Bu sebeple Hacı Bektaş diyarı, gönül terbiyesinin, insan sevgisinin, edebin, erkanın ve kardeşliğin adıdır. Burada yakılan çerağ, asırlardır bu millete yolu, yordamı, merhameti ve muhabbeti göstermektedir. Bu aziz vatan Alevi'siyle, Sünni'siyle, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla Çerkez'iyle, aynı gök kubbenin altında kader birliği yapmış büyük bir milletin yurdudur. Aynı acıya gözyaşı döken, aynı duaya amin diyen, aynı bayrağın gölgesinde istikbale yürüyen, aynı vatana muhabbetle bağlı kardeşlerin yurdudur."

ÇİFTÇİ'DEN TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU: 'HER VATANDAŞIN GÖNLÜNE DOKUNACAĞIZ'

Çiftçi, devletin kapısının milletin her bir ferdine açık olduğunun altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, inanç hürriyetini, kültürel zenginliklerimizi, kardeşlik hukukumuzu ve toplumsal huzurumuzu güçlendiren bir iradeyle yoluna devam etmektedir. Bu topraklarda yaşayan her bir kardeşimizin hakkı, hukuku, inancı, kültürü devletimizin güvencesi altındadır. Devletimizin kapısı da gönlü de milletimizin her bir ferdine her daim açıktır. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da huzuru büyüterek, güveni tahkim ederek, kardeşliği güçlendirerek, her vatandaşımızın gönlüne dokunarak inşa edeceğiz. Bizler de İçişleri Bakanlığı olarak, sizlerin huzuru ve güvenliği için görevimizin başındayız. Her bir vatandaşımızın inancını özgürce yaşadığı, kendisini güvende hissettiği ve geleceğe umutla baktığı bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Bizler 1000 yıldır bu topraklarda birbirimizin yarasını sardık. Yolda kalana yoldaş, garibe umut, yetime kardeş, mazluma sığınak olduk. Sen ben demeden 'biz' dedik. Ayrılığı büyüten sözlerden uzak durduk. Muhabbeti büyüten sofralarda buluştuk. Bu akşam da aynı ruhla cem olduk. Kerbela'nın yasıyla mahzunuz, Hazreti Hüseyin'in hak mücadelesinden aldığımız ilhamla vakuruz. Acımızı paylaşıyor, duamızı çoğaltıyor, kardeşliğimizi geleceğe taşıyoruz."

Bakan Çiftçi, Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı'na, bu buluşmaya emek verenlere ve programa katılanlara teşekkür etti.