İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2026 Salı / 10 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9094
  • EURO
    53,44
  • ALTIN
    6672.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması! ''Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı''
Güncel

Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması! ''Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı''

Bakan Çiftçi, mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'ne düzenlenen polis müdahalesinin Kılıçdaroğlu yönetiminin talebi ile yapıldığını açıkladı.

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2026 Salı 11:06 - Güncelleme:
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması! ''Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı''
ABONE OL

CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin yankıları sürerken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi müdahale ve olaya ilişkin konuştu.

CHP içindeki davalı tarafların birbirleriyle görüşme yaparak Genel Merkezi kendi iradeleriyle boşaltmaları için zaman tanındığını ancak sürecin sakinlikle geçmediğini belirten İçişleri Bakanı Çiftçi, "CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı." dedi.

Bakan Çiftçi, "Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır." diyerek güvenlik güçlerinin bu ilkenin gereğini yerine getirdiğini de ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları şu şekilde:

"CHP içindeki davalı tarafların birbirleriyle görüşme yaparak Genel Merkezi kendi iradeleriyle boşaltmaları; bu işlemi kendi aralarında suhuletle çözebilmeleri için zaman tanındı. Ancak CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşmadılar ve mahkeme kararı, yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı.

Devlet kurumlarını siyasî tartışmaların ve parti içi gerilimlerin parçası hâline getirmeye yönelik yaklaşımlar demokratik siyaset kültürünün tahrip edilmesi amacına matuftur.

Muhterem Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı makamına ve devletimizin anayasal kurumlarına yönelik tehdit, hakaret ve hedef gösterme girişimleri demokratik siyasetle ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Demokratik siyasetin doğasında eleştiri ve protesto hakkı bulunmaktadır ancak tehdit, hedef gösterme, provokasyon ve kamu düzenini riske atan söylem ve girişimler bu sınırı aşar ve demokratik siyaset zeminine zarar verir."

  • Bakan Çiftçi
  • CHP açıklama

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.