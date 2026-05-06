Bakan Çiftçi'den çocuklara trafik uyarısı: Bunlar hem sizi hem de sevdiklerinizi korur

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Trafik Haftası'nda çocuklara seslenerek, yaya geçidini kullanmaları, trafik ışıklarına dikkat etmeleri ve emniyet kemeri takmaları çağrısında bulundu.

Bakan Çiftçi, Trafik Haftası vesilesiyle yaptığı açıklamada çocukların trafikte öğrendiği her kuralın mühim olduğunu belirterek, "Sevgili çocuklar, trafikte öğrendiğiniz her küçük kural, aslında büyük bir iyiliğe dönüşür. Yaya geçidinde durmak, trafik ışıklarına dikkat etmek ve emniyet kemerini takmak, bunların her biri hem sizi hem de sevdiklerinizi korur. Sizler kurallara uyan, dikkatli ve duyarlı bireyler olarak yetiştikçe yarınlarımız çok daha güvenli olacak. Unutmayın ki en kıymetli hazinemiz hayatımızdır ve onu korumak hepimizin ortak görevidir. Çünkü sizler bu dünyanın en kıymetli yolcuları, geleceğimizin en değerli emanetlerisiniz. Kıymetli ailelerimiz. Sizlerden istirhamım evlatlarımıza bu bilinci küçük yaşlardan itibaren sevgi ve sabırla kazandırmanızdır. Sizin rehberliğiniz, onların güvenli bir geleceğe adım atmasındaki en büyük güvencemiz olacaktır. Trafik Haftası vesilesiyle siz değerli anne ve babalarımıza kolaylıklar diliyor, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın her birinin gözlerinden öpüyorum. Güvenli ve sağlıklı yarınlar diliyorum" ifadelerini kullandı.