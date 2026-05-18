18 Mayıs 2026 Pazartesi / 2 ZilHicce 1447
  • Bakan Çiftçi'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki: Hiçbir abluka merhameti durduramayacak
Bakan Çiftçi'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki: Hiçbir abluka merhameti durduramayacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Silahsız insanlardan, yardım taşıyan gemilerden ve hakikatin sesinden korkanlar bilmelidir ki hiçbir abluka merhameti durduramayacak, hiçbir zulüm gerçeğin üzerini örtemeyecektir' ifadelerini kullandı.

18 Mayıs 2026 Pazartesi 13:43
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki göstedi.

Bakan Çiftçi şunları kaydetti:

"Gazze'ye umut, kardeşlerimize nefes olmak için yola çıkan ve yaklaşık 40 ülkenin vatandaşını bünyesinde barındıran Küresel Sumud Filosu'na yönelik uluslararası sularda gerçekleştirilen alçak müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. Silahsız insanlardan, yardım taşıyan gemilerden ve hakikatin sesinden korkanlar bilmelidir ki hiçbir abluka merhameti durduramayacak, hiçbir zulüm gerçeğin üzerini örtemeyecektir. Mazlumun duası, zalimin silahından büyüktür. Rabbim Gazze'de sabırla direnen kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun."
