İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,691
  • EURO
    52,2606
  • ALTIN
    6820.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Bakan Çiftçi'den polis telsizinde sürpriz anons: Bu devlet sizin cesaretinizle güçlüdür

İçişleri Bakanı Çiftçi, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı telsiz başından kutladı. Emniyet personeline seslenen Çiftçi, 'Attığınız her adım, tuttuğunuz her nöbet, verdiğiniz her mücadele, Türkiye'nin huzuruna, güvenliğine ve istikbaline sahip çıkmaktır. Şunu biliniz ki; bu devlet sizin cesaretinizle güçlüdür. Bu millet sizin fedakarlığınızla huzurludur.' dedi.

AA10 Nisan 2026 Cuma 10:05 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakanlığın NSosyal hesabından, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin emniyet personeline yönelik yeni yıl kutlama mesajını içeren bir video paylaşıldı.

Çiftçi, polis telsizi anonsuyla verdiği mesajında şunları kaydetti:

"Kıymetli mesai arkadaşlarım, Türk Polis Teşkilatımızın kahraman mensupları, 10 Nisan Polis Haftası vesilesiyle, 181 yıllık şanlı mazimizin gururunu yüreğimizde hissederek sizleri hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Türk Polisi, hukukun sarsılmaz kalesi, milletimizin huzurunun ve devletimizin bekasının en önemli teminatıdır. 181 yıldır bu teşkilat, gecesini gündüzüne katanların, vatan için canını ortaya koyanların, görevini her şeyin üstünde tutanların ocağı olmuştur. Sizler, aziz milletimizin duasını, devletimizin iradesini, ay-yıldızlı bayrağımızın şerefini omuzlarınızda taşıyorsunuz.

Attığınız her adım, tuttuğunuz her nöbet, verdiğiniz her mücadele, Türkiye'nin huzuruna, güvenliğine ve istikbaline sahip çıkmaktır. Şunu biliniz ki; bu devlet sizin cesaretinizle güçlüdür. Bu millet sizin fedakarlığınızla huzurludur.

Bu bayrak sizin kararlılığınızla dalgalanmaktadır. Bu uğurda şehadet mertebesine erişen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Cenabıhak, siz vazife başındaki tüm kahraman polislerimizi muzaffer ve muvaffak eylesin. Ayağınıza taş değmesin. Yolunuz açık olsun. Polis Haftamız kutlu olsun. 181. yılımız kutlu olsun."

ÖNERİLEN VİDEO

Manisa'da kahreden olay: Tamir etmek için altına girdiği minibüsün altında kaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.