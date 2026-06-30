İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2026 Salı / 15 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,6625
  • EURO
    53,1905
  • ALTIN
    6034.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Çiftçi'den Suriye'ye ziyaret! Yeni işbirlikleri masada
Güncel

Bakan Çiftçi'den Suriye'ye ziyaret! Yeni işbirlikleri masada

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'afet yönetimi, güvenlik ve kolluk eğitimi ile gönüllü geri dönüşler' alanlarında işbirliğini görüşmek üzere Suriye'nin başkenti Şam'a resmi ziyarette bulundu.

AA30 Haziran 2026 Salı 11:07 - Güncelleme:
Bakan Çiftçi'den Suriye'ye ziyaret! Yeni işbirlikleri masada
ABONE OL

Bakan Çiftçi ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye İçişleri Bakan Yardımcısı ve Uluslararası İşbirliği İdaresi yetkilileri tarafından resmi törenle karşılandı.

Çiftçi'nin ziyaret kapsamında Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid es-Salih ile bir araya gelmesi ve iki ülke arasında "Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliği Zaptı" imzalaması bekleniyor.

Öncelikli gündem maddelerinden birini güvenlik işbirliği oluşturan görüşmelerde, "terör örgütleriyle mücadelede kararlılık" mesajı verilecek.

Kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ticaretiyle mücadele ve sınır güvenliği alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımının gerçekleştirileceği görüşmelerde, gönüllü geri dönüşler ele alınacak.

Görüşmelerde, emniyet alanındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Suriyeli polislerin kendi ülkelerinde eğitim alabilmesi için gerekli altyapının kurulması da gündemde olacak.

Öte yandan Bakan Çiftçi'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Havai fişek fabrikasında dehşet! Patlamanın görüntülerine ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.