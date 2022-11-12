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Bakan Derya Yanık gençlerle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yalova'da ziyaretlerde bulundu.

AA12 Kasım 2022 Cumartesi 20:38 - Güncelleme:
Bakan Derya Yanık gençlerle bir araya geldi
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Yanık, mayıs ayında Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın ailesinin Çiftlikköy ilçesindeki evini ziyaret etti.

"Türkiye Yüzyılı'nda İlk Oyum AK Parti'ye" programı

Altınova ilçesine geçen Yanık, Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı'nda İlk Oyum AK Parti'ye" başlıklı programda gençlerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde Bakan Derya Yanık'a AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ile partililer eşlik etti.

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