Bakan Derya Yanık: Kadınların hayatın her alanında yer alması önceliklerimiz arasında

AA 5 Şubat 2022 Cumartesi 19:06 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 19:06

Batman'daki temaslarını sürdüren Bakan Yanık, Aile Destek Merkezi'nde incelemelerde bulundu, kursiyer kadınlarla sohbet etti.

Batman Belediyesi Kadın İş Geliştirme Merkezi'nin açılışına da katılan Yanık, burada yaptığı konuşmada, merkezin hayırlı ve bereketli üretimlere vesile olmasını diledi.

İş hayatında kadınların biraz daha fazla yer almasının özellikle disiplin ve sorumluluk anlamında çok etkisi olacağını belirten Yanık, "Kadınların hayatın her alanında yer alması ve fırsat eşitliğinin sağlanması AK Parti hükümetleri olarak her zaman önceliklerimiz arasında yer aldı." ifadelerini kullandı.

Yanık, ülkenin her bölgesinde bu konuyla ilgili çalıştıklarını, varsa dezavantajları ortadan kaldırmak için çabaladıklarını aktararak, kadınların karar alıcı mekanizmalarda yer almaları, ekonomik ve ticari hayata daha etkin katılabilmeleri için de onlara her türlü desteği verdiklerini, her türlü engeli ortadan kaldırmaya çalıştıklarını bildirdi.

Güçlü ve özgüvenli Türkiye'nin potansiyelini gerçekleştirirken kadınların da büyük bir sorumluluk taşıdığı kanaatinde olduklarını ifade eden Yanık, bu noktada, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama aktif katılımlarının sağlanması için kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesinin de büyük önem taşıdığını kaydetti.

Yanık, "Bu hedefle kadınları, aileyi ve toplumu güçlendiren birçok yasal ve yapısal düzenleme yaptık. Fakat bunlar kadar, bu adımlara zemin oluşturacak ekonomik ve sosyal iyileşmeleri de ihmal edemeyiz." diye konuştu.

- "Bölgenin gelişmesinin ve refahının önündeki engelleri teker teker kaldırıyoruz"

Batman'da kadınların Çok Amaçlı Toplum, Aile Destek ve İş Geliştirme Merkezleri vasıtasıyla desteklenmesini önemli bulduklarına işaret eden Yanık, "Bölgenin, senelerce terör örgütünün pençesinde, gelişmesinin ve refahının önündeki engelleri bu sayede teker teker kaldırıyoruz. Bölgede huzur ve güvenin tesisiyle ekonomik istikrarın, öncelikle bölge halkına fayda sağladığına akabinde ülkemizde katma değer oluşturduğuna şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yanık, tüm çalışmalarında ana motivasyon kaynağının geleceğe güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmak ve ülkenin gelecekte dünyanın söz sahibi ülkeleri arasındaki konumunu pekiştirmek olduğuna dikkati çekerek, bu doğrultuda dezavantajlı tüm kesimleri güçlendirmek için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Ele ele vererek birçok sorunun üstesinden gelebileceklerini ve çocuklara daha iyi yarınlar sunacaklarını dile getiren Yanık, şunları kaydetti:

"Bu amaca ulaşmak üzere yaptığımız çalışmalardan biri de Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız oldu. Ayrıca Ticaret Bakanlığı, İŞKUR, KOSGEB, çeşitli sivil toplum kuruluşları da kadın girişimciliği alanında önemli çalışmalar yürütüyor. Bakanlık olarak bizler de bu faaliyetlere kimi zaman destek sağlayarak kimi zaman doğrudan eşlik ederek dahil oluyoruz ve her zaman iş birliği içinde hareket ediyoruz. Kadın girişimciliğinin geliştirilmesinde kadın kooperatiflerinin de ayrı bir öneminin olduğu kanaatindeyiz. Kadın kooperatiflerinin sayılarının artırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ortaklığında Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü'nü 30 Ekim 2018'de imzaladık. Protokolü, 12 Temmuz 2021'de iki yıl süreyle yeniledik ve tekrar çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Protokolün yerelde uygulanması kapsamında, Bakanlığımızın 81 il müdürlüğü koordinasyonunda Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları oluşturduk."

- Kadın kooperatiflerinin sayısı arttı

Aile ve Sosyal Hizmerler Bakanı Derya Yanık, çalışma gruplarıyla 825 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirerek 39 bin 305 kişiye ulaştıklarını, 378 kadın kooperatifini ziyaret ederek 525 yeni kadın kooperatifi kurulmasını teşvik ettiklerini bildirerek, Bakanlık görevini devraldığında 400 olan kadın kooperatifi sayısının bugün itibarıyla 571 olduğuna işaret etti.

Batman'da da 13 kadın kooperatifinin faaliyete geçtiğini anlatan Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kooperatifler Anadolu'da yüzlerce yıldır varlığını sürdüren ve bizim kültürümüze ait özgün yapılar. Sadece ticari değil, insani yanı da çok güçlü olan birliktelikler. Anadolu'da kooperatiflerin tarihini Bacıyan-ı Rum'dan başlatmak mümkündür. Kadınların birbirlerine destek oldukları, aile ekonomisine katkı sağlarken sosyalleştikleri ve üretkenliklerini ortaya çıkardıkları bu meclisler, günümüzde kadınların potansiyelini yurt dışına taşıyacak özelliklere sahipler. Bacıyan-ı Rum, sadece kadınlara bir şeyi nasıl yapacağını öğreten değil aynı zamanda ahlak, davranış mektepleri. Biz her zaman kendisi için istediğini başkaları için de isteyen insan karakterini inşa eden bir kültürün çocuklarıyız. Dolayısıyla bugün de kooperatiflerimizi sadece bir şeylerin yapıldığı değil, kadınların birbirine dostluk, arkadaşlık ettiği, dayanışma gösterdiği, omuz verdiği, destek olduğu birer okula dönüştürme yükümlülüğüz var. İnşallah bunu buralarda hep birlikte el ele, beraber yerine getireceğiz, başaracağız ve buradan hem Anadolu kültürünün o taşıdığı has mayanın ne olduğunu hem de üretmenin aslında dayanışmayla ne kadar daha kolay olduğunu hem kendimize hem ülkemize hem de dünyaya göstereceğiz."

Bakan Yanık daha sonra açılışını yaptığı merkezi gezdi.