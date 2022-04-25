Yanık, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Türkiye'nin dünya üzerinde hem "dalgakıran" hem de "dalga kuran" özelliğini örselemek ve unutturmak için bu terör eylemlerinin yapıldığını 85 milyonun her ferdi ve gönül coğrafyasındaki insanların bildiğini ve ona göre bilinç geliştirdiğini belirten Yanık, "İşte bahsettiğimiz o ruh ve bilinç, birkaç gün önce Mescid-i Aksa'da işgalci İsrail askerlerine karşı ayak ayak üstüne atarak karşı koyan bilinçtir. Arif amcamız bu duruşuyla tüm dünyaya gerekli mesajı vermiştir." diye konuştu.

Türkiye Şehit ve Gaziler Dayanışma Vakfının 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulduğunu hatırlatan Yanık, vakfın şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi açıdan destek sağlama misyonuyla hareket ederek, onların toplumla ve kendi aralarında iletişimlerini güçlendirmeyi ve sosyal, sportif, eğitim, kültür ve diğer alanlarda faaliyet alanı açmayı hedeflediğini söyledi.

Vakfın, tüm şehitlere hizmet eden çatı bir kurum olmasının yanı sıra Türk halkından toplanan şartlı bağışların dağıtımını da gerçekleştirdiğini aktaran Yanık, bu kapsamda vakıftan 15 Temmuz darbe girişimi, Beşiktaş patlaması ve Zeytin Dalı Harekatı'yla ilişkili olan şehit yakınları, gaziler ve malul sayılanlara şartlı bağış ödemesi yapıldığını anımsattı.

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin ise tüm Türkiye'deki şehit yakınları ve gazileri kapsadığını ifade eden Yanık, şöyle devam etti:

"Bunun altını özellikle çizmek istiyorum, çünkü vakfımız sanki sadece 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için kurulmuş gibi bir algı var. Bu algıyı bir şekilde suistimal eden başkaca birtakım oluşumların olduğunun farkındayız. Biraz da açıkçası buna karşı bu hatırlatmayı yapma gereği duyuyoruz. Vakfımızın yaptığı ödemeler, vakfımızın hesabına gelen bağışlarla alakalı bir kez daha basının önünde sizlerin önünde açık detaylı bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu da çok istismar edilen, sürekli sanki arkasında başka bir şey varmış gibi tartışma konusu edilmeye çalışılan bir husus.

Bugüne kadar vakıf hesaplarından şehit yakını, hayatını kaybeden sivil yakını, gazi, gazi yakını ve sivil terör mağduru kişilere 112 milyon 444 bin 200 lira ödeme yapmışız. Vakfın banka hesaplarında yapılan ödemelerden sonra kalan miktar 376 milyon 454 bin 254 lira. Bu vesileyle tekrar değinmekte fayda görüyorum. Şehit yakınları ve gazilerimiz için toplanan bağışlar son derece şeffaf, hesaplar açık ve net. Buna rağmen sanki bir şey gizleniyormuşçasına, sözüm ona bir şüphe uyandırmak için 'Şehitler için toplanan paralar nerede? 15 Temmuz paraları nerede?' diye soranlara bu art niyetli sorunun cevabını bıkmadan, usanmadan, yılmadan verdik, veriyoruz, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Onlar soracaklar ama cevabını bilmediklerinden değil, o soruyla bir şüphe oluşturmaya çalışarak soracaklar. Biz de hiç usanmadan o cevabı vermeye devam edeceğiz."

- "ŞARTLI BAĞIŞ, BAĞIŞLANMA AMACININ DIŞINDA HERHANGİ BİR ŞEYE KULLANILAMAZ"

Bakan Yanık, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'nda 310 milyon lira, Beşiktaş terör saldırısı sonrası 52 milyon lira, Zeytin Dalı Harekatı'nda da 2 milyon lira olmak üzere toplam 364 milyon 308 bin 289 lira toplandığını söyledi.

Bu bağışların şartlı bağış olduğunu dile getiren Yanık, "Şartlı bağış kapsamına girdiği için zaten bağışlanma amacının dışında da herhangi bir şeye kullanılamaz." diye konuştu.

Şehit yakınları ve gaziler için eğitimden istihdama, ulaşımdan, sosyal, kültürel haklara kadar birçok çalışmayı büyük bir gayretle sürdürdüklerini vurgulayan Yanık, istihdam alanını şehit yakınları ve gaziler lehine AK Parti hükümetlerinin geliştirdiğini belirterek şehitlerin anne ve babalarına şartsız aylık bağlanmasının da önemli adımlardan biri olduğunun altını çizdi.

Yanık, faizsiz ev kredisinden araç alımlarında ÖTV muafiyetine, kamuda istihdam hakkından ücretsiz ulaşım imkanlarına, şehitlerin çocuklarının eğitiminde her türlü kolaylığı sağlamaya, hatıralarını yaşatmak için kamusal mekanlara şehitlerin isimlerini vermeye kadar birçok başlıkta şehit yakınları ve gazilere manevi ve maddi anlamda hizmet sunmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Devletin her şeyi yerli yerine oturtarak, akla karayı ayıracak kudrete ve birikime sahip olduğuna işaret eden Yanık, "Fakat bizim de sizlerin de dikkatli olması gerekiyor. Tanımadığınız, bilmediğiniz, hangi amaca hizmet ettiğinden emin olmadığınız kimselerle lütfen irtibat kurmayın. Şüpheli gördüklerinizi lütfen bize iletin." uyarısında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aynı zamanda devletin şefkat eli olduğunu vurgulayan Yanık, şöyle konuştu:

"Nerede bir ihtiyaç sahibi varsa mutlaka ulaşırız. Elinden tutan, yarasını saran, sorununu çözen bir bakanlığız. Biz sadece bakanlığımızın görev alanı olduğu için değil; şehitlerimize, gazilerimize bir borcumuz olduğu için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sosyal ve ekonomik haklarla ilgili iyileştirmeleri yapabilmek için bütün çabayı gösteriyoruz ve bundan sonra da bu çabayı sergilemeye devam edeceğiz."