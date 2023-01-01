Bakan Derya Yanık yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti

Bakan Yanık, yeni yılın ilk bebeklerinden Yağız Alp Keskin'i ziyaretinde, bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Anneye çeşitli hediyeler veren Yanık, hastanede normal doğumla 3 kilo 600 gram olarak ilk çocuğunu dünyaya getiren anne Kübra Keskin'i kutladı ve bebek Yağız Alp'in ömrünün uzun, bahtının güzel olmasını temenni etti.

Bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan anne Kübra Keskin, "Çok güzel bir his, Rabbim inşallah olmayanlara da nasip eder. Tüm sağlıkçıların 2023 yılının huzurlu, mutlu geçmesini diliyorum. Ankara Şehir Hastanesine hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bakan Hanım'a da ziyaretleri ve hediyeleri için çok teşekkür ederim." dedi.



Yanık, normal doğumla 3 kilogram olarak dünyaya gözlerini açan Ecrin Masal ve annesi Ayşegül Eren ile 4 kilo 700 gram olarak dünyaya gelen Muhammet Emin ve annesi Hazal Güçlü'yü de ziyaret etti.

Bakan Yanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlığın bir geleneği olarak yeni yılı ilk doğan bebekle karşıladıklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak doğum yardımlarıyla beraber ayrıca yeni uygulamaya alınan Aile Destek Programıyla ailelerin yanında olduklarını belirten Yanık, "Çocuklarımızın sağlıklı dünyaya gelebilmesi için annelerin ihtiyacı olan destekten başlayarak çocukların doğumundan sonraki süreçleri; eğitim, sağlık ihtiyaçlarının sağlanmasında maddi manevi her türlü desteği bakanlık olarak sağlıyoruz, sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çocukların gelişimlerindeki her türlü desteğin önemli olduğuna dikkati çeken Yanık, şunları kaydetti:

"Çocuklar geleceğimiz. Bu çok duyduğumuz, çok söylediğimiz bir cümle ama çok gerçek bir cümle. Çocuklarımızın gelecekte özgür, üretken ve mutlu bireyler olarak yetişebilmesi için doğum öncesinden başlayarak desteklenmesi, ailelerin desteklenmeleri önemlidir. Bunun için de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok yoğun bir biçimde çalışmalara devam edeceğiz."

Derya Yanık, hastane personelinin de yeni yılını kutladı, onlarla fotoğraf çektirdi.

