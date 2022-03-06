İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2022 Pazar / 3 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2287
  • EURO
    15,614
  • ALTIN
    899.24
  • BIST100
    1990.75
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Derya Yanık'tan Özgür Özel'e sert tepki: Bu olay kısır siyasetinizin konusu değildir
Güncel

Bakan Derya Yanık'tan Özgür Özel'e sert tepki: Bu olay kısır siyasetinizin konusu değildir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarına tepki göstererek 'Vatan müdafaası için kritik öneme sahip bu iki olayda malul olanlar ise maluliyet derecelerine göre daha yüksek aylık alırlar. Gazilerimiz sizin kısır siyasetinizin konusu değildir.' dedi.

DHA6 Mart 2022 Pazar 01:38 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 01:38
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarına cevap verdi. Bakan Yanık, açıklamasında şöyle dedi:

"Özgür Bey, Kıbrıs gazilerimizden malul olmayanların (kalıcı hasar bırakacak şekilde yaralanmayanlar) aldığı aylık ile 15 Temmuz gazilerimizden malul olmayanların Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'ndan aldığı destek benzerdir. Vatan müdafaası için kritik öneme sahip bu iki olayda malul olanlar ise maluliyet derecelerine göre daha yüksek aylık alırlar. Gazilerimiz sizin kısır siyasetinizin konusu değildir. Bilgi sahibi olup da açıklama yapsaydınız, gazilik gibi ulvi bir makamı istismar ediyor olmazdınız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.