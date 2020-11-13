Bakan doğal gaz müjdesini duyurdu! Yeni sondajlarımız olacak

DHA 13 Kasım 2020 Cuma 09:34 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 11:07

Kanuni sondaj gemisi, geçtiğimiz günlerde direklerinin kesilmesinin ardından Yenikapı açıklarına demir atmıştı. Bugün sabahın erken saatlerinde hareket ederek Kadıköy açıklarına demirledi.

Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açılıyor

Kıyı Emniyeti'ne bağlı Nene Hatun, Kurtarma 5 ve Kurtarma 11 botları sondaj gemisine eşlik etti.

BAKAN DÖNMEZ UĞURLUYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisini Haydarpaşa Limanı'ndan Karadeniz’e uğurluyor. Törende konuşan Bakan Dönmez şu mesajları verdi:

"Fatih, Tuna-1'den sonra Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1'de yeni sondajına başladı ve şu an itibarıyla 2 bin 600 metreye kadar indik."

Bakan Dönmez: "Yavuz, Selçuklu-1'de sondajı 6 bin metrede tamamladı, ümit verici sonuçlar aldık ve bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak"