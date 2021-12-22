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Bakan Dönmez Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Bakü Türk Şehitliği'nin anı defterini imzalayan Dönmez, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

AA22 Aralık 2021 Çarşamba 10:36 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 10:36
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Dönmez ilk olarak Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki kabrini ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Azerbaycan Enerji Bakanı Yardımcısı Elnur Soltanov ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın eşlik ettiği Dönmez, 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nda Ebedi Ateş Anıtı'na ve Bakü Türk Şehitliği'ne çelenk koydu.

Bakü Türk Şehitliği'nin anı defterini imzalayan Dönmez, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Dönmez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan-Türkiye 1. Enerji Forumu'na katılacağını, enerji ve tabii kaynaklar alanında çalışma gruplarının kanaat ve kararlarını dinleyeceklerini belirtti.

Azerbaycan'da Türkiye'den, Türkiye'de de Azerbaycan'dan çok sayıda yatırımcı bulunduğunu hatırlatan Dönmez, "İki devlet, bir millet olmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz enerji alanında." ifadelerini kullandı.

  • Azerbaycan
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  • Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev

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