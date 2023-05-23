İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2023 Salı / 4 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8526
  • EURO
    21,4215
  • ALTIN
    1250.5
  • BIST100
    4492.02
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Dönmez: Bay Kemal'in seçilme şansı ancak Cumhurbaşkanı'mızın adaylıktan çekilmesiyle mümkün
Güncel

Bakan Dönmez: Bay Kemal'in seçilme şansı ancak Cumhurbaşkanı'mızın adaylıktan çekilmesiyle mümkün

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Bay Kemal'in seçilme şansı ancak Cumhurbaşkanı'mızın adaylıktan çekilmesiyle mümkün. Anlaşıldı ki başka türlü seçimi alamayacak, herkese baskı yaptı çektirdi ama vatandaşımızın tabii gönlünde Cumhurbaşkanı'mızın ayrı bir yeri var.' dedi.

AA23 Mayıs 2023 Salı 14:50 - Güncelleme:
Bakan Dönmez: Bay Kemal'in seçilme şansı ancak Cumhurbaşkanı'mızın adaylıktan çekilmesiyle mümkün
ABONE OL

Bakan Dönmez, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, Türk Dünyası Kültür Evi'nde mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, tüm dünyanın gözünün 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında olduğunu söyledi.

Emperyalist güçler, terörle ilişkili örgütler, Türkiye düşmanı kim varsa hepsinin, bu seçimlerde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirebilir miyiz, gönderebilir miyiz?" düşüncesiyle bir araya geldiğini belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"Geçmişte malum muhalefet partileri tek tek bu işi denedi, yapamadı. Sonra ikisini üçünü bir araya getirdiler yine yapamadılar, başaramadılar. En son seçimde dediler ki 'Bu iş böyle olmayacak, Erdoğan karşıtı kim varsa sağdan soldan fark etmez hepsini bir araya getirelim belki o zaman devirebiliriz.' Ama o da tutmadı. Bay Kemal, masadan kalkan ortağını geri çağırdı tekrar masaya oturttu. Muharrem İnce'nin başına gelenleri biliyorsunuz, adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Sayın Oğan'a karşı seçim öncesi ve esnasında olağanüstü bir baskı vardı. Şimdi artık önlerinde hiçbir engel kalmadı. İkinci tura iki aday giriyor. Bay Kemal'in seçilme şansı ancak Cumhurbaşkanı'mızın adaylıktan çekilmesiyle mümkün. Anlaşıldı ki başka türlü seçimi alamayacak, herkese baskı yaptı çektirdi ama vatandaşımızın tabii gönlünde Cumhurbaşkanı'mızın ayrı bir yeri var."

Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşın gönlünde, yüreğinde, aklında özel bir yerinin bulunduğunu dile getirdi.

Erdoğan'ın, halkın içinden gelen birisi olduğunu, hem gençlere hem yaşlılara, köylüye, çiftçiye, sanayiciye hitap ettiğini anlatan Dönmez, "Herkes kendisinde onun şahsında bir yansımasını buluyor, görüyor ve ondan dolayı da olağanüstü bir teveccüh var. Sadece, Türkiye siyasi tarihinde değil dünya siyaset tarihinde de adı anılacak, yazılacak üzerinde belki tezler yapılacak, araştırmalar yapılacak bir liderimiz var." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve partisinin seçim başarılarına işaret ederek, "Arka arkaya 4 genel seçim, 5'inci genel seçime gidiyoruz. Tabii birçok arada başka seçimler var, referandumlar var, belediye seçimleri var. Bunların hepsinden birinci çıktı. Son seçimde de hem Cumhur İttifakı olarak çoğunlukla artık Meclis'teyiz. Güçlü Meclis'e güçlü başkan yakışır diyoruz. Bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza öyle bir destek verelim ki hem Eskişehir kazansın hem de Türkiye'miz kazansın." diye konuştu.

Toplantıya, Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ile çok sayıda davetli katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.