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Bakan Dönmez: Devre dışı kalan 22 trafo yeniden işletmeye alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Avrupa yakasında koruma amacıyla devre dışı bırakılan 22 trafonun yeniden işletmeye alındığını bildirdi.

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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un tamamına kesintisiz enerji sağlandığını duyurdu.
 
"Deprem anında Avrupa yakasında koruma amaçlı devre dışı kalan 22 trafonun tamamını 18.00 itibarıyla yeniden işletmeye aldık" bilgisini paylaşan Dönmez, "Bütün ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. İstanbul halkına ve milletimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.
 

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