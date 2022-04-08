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Bakan Dönmez, doğal gaz işleme tesisindeki personelle iftar yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı.

AA8 Nisan 2022 Cuma 20:23 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 20:23
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Filyos Limanı sahasında, Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Töreni'nin ardından incelemelerde bulunan Bakan Dönmez, daha sonra iftar için çalışanlarla bir araya geldi.

Sıraya girerek yemeğini alan Dönmez, aşçılara teşekkürlerini iletti.

Ezanın okunmasının ardından Bakan Dönmez, çalışanlarla orucunu açtı.

İftara, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Hamdi Uçar, Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu'nun yanı sıra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin de katıldı.

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