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Deprem bölgesindeki hasarsız konutlara elektrik verilebilecek

Bakan Dönmez, deprem bölgesinde vatandaşların dağıtım şirketlerine başvurmaları halinde, uzmanlarca onay verilen hasarsız konutlara elektrik verilebileceğini bildirdi.

11 Şubat 2023 Cumartesi 16:11 - Güncelleme:
Deprem bölgesindeki hasarsız konutlara elektrik verilebilecek
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş TEİAŞ 12. İşletme Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez, deprem bölgesinde vatandaşların dağıtım şirketlerine başvurmaları halinde, uzmanlarca onay verilen hasarsız konutlara elektrik verilebileceğini bildirdi.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları;

- Şehirlere doğalgaz taşıyan ana doğalgaz bor hatlarında 18 adet büyük hasar meydana geldi. Bunlar boruların kopması suretiyle oluştu.

- Şehir içerisindeki gaz dağıtım kuruluşlarının bu gazın evlerimize ve iş yerlerimize intikali ile ilgili yapması gereken bazı işler var. Kontrolleri ve hasar tespitleri yapmaları gerekiyor.

- Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman şehirleri doğalgazsız kalmıştı. Dün itibarıyla BOTAŞ onarım işlemlerini tamamladı. Artık bu şehirlerimizin girişinde doğalgaz var.

- Değerlendirmelerimizi yapmadan, güvenli bir ortam oluşturmadan doğalgazı şehirlerimize, mahallelerimize, sokaklarımıza veremiyoruz.

- Doğalgazı, özellikle hasarın yoğun olduğu bölgelerde biz bilerek vermiyoruz. Vermememiz gerekir.

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