Bakan Dönmez duyurdu: Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışması düzenlenecek

AA 26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:29 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:29

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 3. Enerji Zirvesi'nde konuşan Dönmez, yenilenebilir kaynakların öneminin son dönemde arttığını ifade etti.

Otomotiv sektörüyle ortak hareket ederek Türkiye'deki batarya piyasasını büyütebileceklerine dikkati çeken Dönmez, "Böylelikle hem otomotiv üreticilerimiz hem de enerji sektörümüz fayda görür. Burada MÜSİAD'dan bir rapor beklentimiz olduğunu ifade edelim. Sanayici gözünden de bakarak, 'Türkiye'nin Enerji Dönüşümü Sanayisi Stratejisi' raporunu bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, nisan sonu itibarıyla elektrikte kurulu gücün 97 bin 376 megavata ulaştığını vurgulayarak, bunun yüzde 52,5'ini yenilenebilir enerjinin oluşturduğunu söyledi.

Bu yıl 2 bin megavatı güneş enerjisinde, 2 bin megavatı rüzgarda olmak üzere 4 YEKA yarışması düzenleneceğini belirten Dönmez, "Güneş YEKA'sına nisanın son haftasında başladık. Kısıtlamalar nedeniyle ara verdiğimiz YEKA GES-3 bu hafta yeniden başladı. Bugüne kadar 650 megavatlık 50 yarışmamızı tamamladık. 50 yarışmamızın sonunda ortalama fiyat, kilovatsaat başına 22,42 kuruş oldu. 350 megavatlık kalan kısmı da birkaç gün içerisinde bitireceğiz." diye konuştu.

Dönmez, rüzgar yarışmalarının da yılın son çeyreğinde yapılacağını ve hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Yenilenebilir enerji maliyetlerindeki düşüşle yatırımların 5-10 yıl öncesine göre yaklaşık 5'te 1 maliyetle yapıldığını dile getiren Dönmez, şöyle devam etti:

"2020, küresel yenilenebilir enerji kurulu güç artışında çok yüksek bir yatırımın devreye alındığı yıl oldu. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırımcılar hızla 2020 sonuna yatırımlarını yetiştirmeye çalıştı. Kaynaklara bakarken hepsi aynıdır diyemeyiz. Yenilenebilir kaynakları sisteme eklerken, maliyet düşüşünden dolayı ekleyebildiğimiz kadar kaynağı eklemeyi hedefliyoruz."

Bakan Dönmez, yenilenebilir enerjide sonuna kadar gidileceğini ancak sistemi de baz yük santrallerle desteklemeye devam edeceklerini aktardı.

Enerji arz güvenliğinin önemine değinen Dönmez, "Yerli kömür, nükleer santral ve doğal gaz gibi baz yük santrallerin üretimiyle eksik kalan kısımları yine buralardan tamamlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Dönmez, 1 Haziran'da devreye girecek Vadeli Elektrik Piyasası ile öngörülebilir piyasalar açısından önemli bir adım attıklarına işaret ederek, "Piyasanın şeffaflığını daha da artırarak, katılımcıları fiyat riskinden koruyacağız. Geleceğe yönelik fiyat beklentilerini gören katılımcılar kendilerini konumlandırabilecek. İşleme açılacak kontratların standart olmasından dolayı piyasa katılımcılarına pozisyon netleştirme kolaylığı ve teminat hesaplamalarında verimlilik sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRKİYE İÇİN ENERJİ TEDARİKİ GÜVENLİĞİ MİLLİ BİR MESELE"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da enerjinin yalnızca ekonomik değil siyasi, askeri ve sosyal alanlarda da sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın yapı taşını oluşturduğunu belirterek, "Bu alanlarda enerji arzında yaşanacak herhangi bir sıkıntı diğer alanları da doğrudan ve dolaylı olarak etkilemekte. Bu bakımdan sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma yakalamak isteyen bir ülkenin enerji güvenliğini teminat alına alması elzemdir." dedi.

Enerji talep artışında Türkiye'nin, Avrupa Birliği Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında birinci sırada, dünyada ise Çin'den sonra ikinci sırada olduğuna dikkati çeken Kaan, Türkiye'nin cari açık probleminin temelinde de enerji harcamaları olduğunu söyledi.

Kaan, Türkiye için enerji tedariki güvenliğinin milli mesele olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"MÜSİAD olarak inanıyoruz ki Türkiye enerji sektöründe bir ticaret merkezi haline geldiğinde, sadece kendi enerji güvenliğini sağlamakla kalmayıp Avrupa ülkelerinin de ihtiyacı olan enerjiyi tedarik edecek ve Doğu ülkelerinin ihracatı için bir enerji pazarı olacak. Bu bakımdan güçlü ekonomi ve ulusal güvenlik temelinde ortaya konan milli enerji ve maden politikası Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda bölgesel ve küresel enerji piyasasında edineceği yer açısından son derece önem arz ediyor. Hedeflere ulaşabildiğimiz takdirde sahip olduğumuz avantajları da fırsata çevireceğiz."