Bakan Dönmez: Enerji verimliliği bilinç endeksi 200 üzerinden 163,8 puan oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Enerji verimliliği bilinç endeksi 200 üzerinden 163,8 puan oldu. Bu değer kamuoyunun enerji verimliliği konusunda orta üst seviye bilinç düzeyinde olduğunu gösteriyor'.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Enerji verimliliği bilinç endeksi 200 üzerinden 163,8 puan oldu. Bu değer kamuoyunun enerji verimliliği konusunda orta üst seviye bilinç düzeyinde olduğunu gösteriyor".