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Bakan Dönmez, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de bazı kurumları ziyaret etti.

AA25 Nisan 2023 Salı 19:41 - Güncelleme:
Bakan Dönmez, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu
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Eskişehir'den AK Parti milletvekili adayı olan Bakan Dönmez, partisinin seçim çalışması kapsamında TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Eskişehirspor'un Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne gelerek, kulüp başkanı Erkan Koca ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Ziyarette Dönmez'e siyah kırmızılı takımın forması ve atkısı takdim edildi.

Bakan Dönmez, ardından Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan ile Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen'e ziyarette bulunarak çalışmaları hakkında bilgi aldı.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  • Bakan Dönmez
  • Eskişehir

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