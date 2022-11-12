Bakan Dönmez, evine doğal gaz bağlanan ailenin sevincini paylaştı

Bakan Dönmez, Bozkurt ilçe merkezinde düzenlenen "Bozkurt, Abana, İnebolu ve Cide İlçelerine Doğal Gaz Verme Töreni"nin ardından ilk doğal gaz verilen evler arasında yer alan Erarslan ailesini ziyaret etti.

Dönmez, 11 Ağustos'taki sel felaketinde anne ve babasını kaybeden Yıldız Erarslan ve ailesiyle sohbet etti.

Erarslan'a gelecek yıldan itibaren mutfaklarda kendi doğal gazlarını kullanacaklarını söyleyen Dönmez, bunun daha ekonomik olacağını ifade etti.

Yıldız Erarslan da 11 Ağustos'taki selde büyük bir felaket yaşandığını hatırlatarak, "Evlerimizi su bastı, dükkanlarımız, iş yerlerimiz gitti. Çok kötü bir süreçti." dedi.

Sel felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçeyi ziyaret ettiğini dile getiren Erarslan, "Yapabileceğim ne var?' diye sorduğunda doğal gaz istenildi. Şimdi doğal gazı kullanıyoruz. Devletimize, Cumhurbaşkanı'mıza bize bu rahatlığı yaşattıkları için teşekkür ediyoruz." dedi.