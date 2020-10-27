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  • Bakan Dönmez: Fatih sondaj gemimiz 1 veya 2 Kasım gibi ikinci sondaj noktasına gidecek
Güncel

Bakan Dönmez: Fatih sondaj gemimiz 1 veya 2 Kasım gibi ikinci sondaj noktasına gidecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Şu anda Fatih sondaj gemimiz hazırlıklarını tamamlamak üzere. 1 veya 2 Kasım gibi ikinci sondaj noktası Türkali-1'e gidecek.

27 Ekim 2020 Salı 16:21 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 16:21
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